A sus 83 años cruzó el océano en solitario para conquistar un récord: aprendió a navegar a los 40

En julio de 2013 consiguió completar esa travesía. Había partido de Victoria, en Canadá, el 22 de octubre de 2012 y regresó después de recorrer más de 25.700 millas náuticas, equivalentes a unos 47.600 kilómetros. Permaneció 259 días en el mar y se convirtió en la mujer de mayor edad en completar una circunnavegación en solitario, sin escalas ni asistencia, un récord que fue recogido por el Guinness World Records.

Conquistó varios récords en el océano después de aprender a navegar a los 48 años

Seis años después, volvió a completar una circunnavegación en condiciones similares. El 7 de septiembre de 2019 llegó nuevamente a Victoria, Canadá, después de permanecer 339 días en el mar y recorrer 27.911 millas náuticas, unos 51.700 kilómetros. Tenía entonces 77 años y se convirtió en la persona de mayor edad en completar una vuelta al mundo sin escalas, sin asistencia y navegando en solitario por los cinco grandes cabos del océano Austral.

El recorrido exigió resolver por sí misma averías, problemas de navegación y dificultades meteorológicas. Su velero, un Najad 380 de aproximadamente 12 metros de eslora, llamado Nereida, se convirtió en su principal herramienta de trabajo y vivienda. A bordo llevaba alimentos, repuestos, herramientas y un sistema para producir agua potable mediante desalinización. También utilizaba energía solar y eólica para alimentar buena parte de los equipos de la embarcación.

Su trayectoria tampoco estuvo libre de accidentes. En 2017 sufrió una grave caída desde la cubierta del barco que le provocó fracturas en el cuello, lesiones en las costillas y daños internos. Necesitó un largo periodo de recuperación antes de retomar sus planes de navegación por el océano.

En abril de 2025, mientras recorría la costa oriental australiana, explicó a la cadena ABC que mantenía contacto diario por radio con personas en tierra. Aunque navegaba sin compañía a bordo, esa comunicación le permitía recibir información meteorológica y mantener contacto con otros navegantes.

En marzo de 2026, con 83 años, continuaba navegando alrededor de Australia y llegó al puerto de Albany, en Australia Occidental. Su siguiente ruta contemplaba continuar hacia Augusta, Fremantle y la región de Kimberley.