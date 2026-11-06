Construyeron su casa en el terreno de la madre y la Justicia ordenó que se vayan: ella deberá indemnizarlos

Atónitos la pareja respondió solicitando la adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva demostrando que estuvieron en el lugar por más de dos décadas de ocupación pública, pacífica e ininterrumpida con ánimo de dueños. Pero todos los planes cambiaron.

La Justicia pidió restitución del lote e indemnización de $21 millones por la obra

la Justicia reconoció que la pareja había realizado una inversión importante durante los años que vivió en el lugar.

La jueza civil María Eliana Reynals rechazó el reclamo de usucapión, criterio que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones al explicar que el ingreso al inmueble se sustentó en un permiso de tolerancia familiar, el cual no da derechos de posesión excluyente ni desconoce a la titular registral.

De esta forma la Justicia pidió la restitución del terreno a la madre, pero reconoció la inversión material realizada por la pareja al acreditarse que financiaron la totalidad de la obra.

Por eso, el tribunal dictaminó que la dueña del terreno deberá abonarles una indemnización superior a los $21 millones y le pidió a las partes coordinar una entrega tranquila de la vivienda y el cumplimiento del pago para preservar la armonía familiar.