Construyeron su casa en el terreno de la madre y la Justicia ordenó que se vayan: ella deberá indemnizarlos

Una mujer permitió que su hijo y su esposa se instalaran en la parte de atrás de su casa para poder ayudarlos económicamente y que no tuvieran que afrontar el costo de un alquiler. Pero después de 27 años hubo un conflicto familia que cambió todos sus planes.
De la ayuda familiar al conflicto: 27 años levantando un hogar en el patio materno
Era el año 1999, cuando una mujer autorizó a su hijo y a su nuera a instalarse en la parte de atrás de su casa en la provincia de Neuquén con el objetivo de poder darles un apoyo económico y evitar que pagaran un alquiler.
Durante 27 años, la pareja levantó una casa propia mediante con albañiles, hicieron mejoras continuas y fueron registrando los servicios a su nombre. Sin embargo, el deterioro de las relaciones familiares terminó en una demanda de desalojo por parte de la madre para recuperar su inmueble.
Atónitos la pareja respondió solicitando la adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva demostrando que estuvieron en el lugar por más de dos décadas de ocupación pública, pacífica e ininterrumpida con ánimo de dueños. Pero todos los planes cambiaron.
La Justicia pidió restitución del lote e indemnización de $21 millones por la obra
La jueza civil María Eliana Reynals rechazó el reclamo de usucapión, criterio que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones al explicar que el ingreso al inmueble se sustentó en un permiso de tolerancia familiar, el cual no da derechos de posesión excluyente ni desconoce a la titular registral.
De esta forma la Justicia pidió la restitución del terreno a la madre, pero reconoció la inversión material realizada por la pareja al acreditarse que financiaron la totalidad de la obra.
Por eso, el tribunal dictaminó que la dueña del terreno deberá abonarles una indemnización superior a los $21 millones y le pidió a las partes coordinar una entrega tranquila de la vivienda y el cumplimiento del pago para preservar la armonía familiar.
En pocas palabras
- Conflicto familiar: una madre demandó a su hijo y nuera tras 27 años de convivencia en su terreno.
- Decisión judicial: la Justicia ordenó la restitución del lote a la madre, rechazando la usucapión.
- Indemnización millonaria: la madre deberá pagar más de $21 millones a la pareja por las construcciones realizadas.