Rige una alerta amarilla por vientos para casi toda la provincia y posibilidad de lluvias

Mendoza tendrá un viernes marcado por el viento, las lluvias y un descenso de la temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que alcanza a casi toda la provincia, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h en la zona cordillerana y llegar a los 80 km/h en el resto de las áreas afectadas.
El fenómeno que indicó el SMN está previsto para la tarde de este viernes, cuando también se esperan precipitaciones y tormentas en distintos sectores.
Contingencias climáticas de la provincia agregó que se sentirá una baja de la temperatura con respecto a este jueves: la máxima está pronosticada en 22°C.
En tanto, en cordillera el pronóstico anticipa posibles nevadas.
Cómo será el viento durante el viernes
En la zona cordillerana se esperan vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 110 km/h.
En el resto de las zonas alcanzadas por la alerta, el viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.
El pronóstico para el fin de semana
Contingencias Climáticas anticipa para este viernes una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sur, lluvias y tormentas. La máxima llegará a los 22°C y la mínima será de 13°C.
Para el sábado se espera una mejora gradual. Habrá nubosidad en disminución, ascenso de la temperatura y viento moderado del sur. Se pronostican lluvias durante la mañana y poco nuboso en cordillera. La máxima será de 21°C y la mínima de 5°C.
El domingo llegará con mejores condiciones meteorológicas, poca nubosidad y ascenso de la temperatura. El viento será moderado del noreste y la máxima alcanzará los 26°C, con una mínima de 9°C.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
Ante la posibilidad de ráfagas intensas, se recomienda evitar las actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan caer.
También es importante conducir con precaución, especialmente en rutas y sectores expuestos al viento.
En pocas palabras
- Alerta Amarilla: rige para casi toda Mendoza por vientos del oeste y posibilidad de lluvias.
- Vientos Intensos: ráfagas de hasta 110 km/h en cordillera y 80 km/h en zonas bajas.
- Pronóstico Fin de Semana: mejora gradual el sábado, tiempo bueno el domingo con ascenso de temperatura.