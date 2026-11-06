Rige una alerta amarilla por vientos para casi toda la provincia y posibilidad de lluvias

En tanto, en cordillera el pronóstico anticipa posibles nevadas.

Según el SMN, en viento afectará a casi toda la provincia (con excepción de Malargüe) este viernes

Cómo será el viento durante el viernes

En la zona cordillerana se esperan vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

En el resto de las zonas alcanzadas por la alerta, el viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

El pronóstico para el fin de semana

Contingencias Climáticas anticipa para este viernes una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sur, lluvias y tormentas. La máxima llegará a los 22°C y la mínima será de 13°C.

Para el sábado se espera una mejora gradual. Habrá nubosidad en disminución, ascenso de la temperatura y viento moderado del sur. Se pronostican lluvias durante la mañana y poco nuboso en cordillera. La máxima será de 21°C y la mínima de 5°C.

El domingo llegará con mejores condiciones meteorológicas, poca nubosidad y ascenso de la temperatura. El viento será moderado del noreste y la máxima alcanzará los 26°C, con una mínima de 9°C.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante la posibilidad de ráfagas intensas, se recomienda evitar las actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

También es importante conducir con precaución, especialmente en rutas y sectores expuestos al viento.