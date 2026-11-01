El comienzo de noviembre se presenta con tiempo inestable en gran parte del territorio provincial. Luego de varias jornadas calurosas con registros por encima de los 30°C, este domingo 1 de noviembre traerá una leve baja en los termómetros, pero el protagonismo estará marcado por la llegada de lluvias y tormentas aisladas hacia el final del día.
El tiempo en Mendoza: alerta amarilla por tormentas en el inicio de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió precipitaciones con probable granizo en el Este y el Sur. La máxima llegará a 27°C y este lunes bajará la temperatura
De acuerdo con el reporte de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, el día transcurrirá con cielo parcialmente nublado y vientos suaves del sudeste. La máxima estimada en el llano alcanzará los 27°C, tras una mínima matutina de 13°C.
Las zonas bajo alerta por tormentas y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo para dos sectores clave de la provincia: los departamentos del Este (San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz, Santa Rosa y Lavalle) y del Sur (San Rafael y General Alvear).
Según el organismo, las celdas de tormenta comenzarán a formarse a partir de la tarde y podrían intensificarse con el correr de las horas. El aviso contempla abundante caída de agua en lapsos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y probable caída de granizo en áreas cultivadas y urbanas.
Lluvias en la cordillera y estado del Paso a Chile
El mal tiempo también abarcará la alta montaña con poca nubosidad con nevadas débiles y dispersas por la tarde. Mínima -13°C. Máxima 2°C. La franja cordillerana continuará bajo condiciones de inestabilidad con precipitaciones níveas y de lluvia, motivo por el cual las autoridades pidieron a los conductores chequear el estado de transitabilidad y la apertura del Paso Cristo Redentor antes de subir por la Ruta 7.
El panorama húmedo se mantendrá durante las próximas horas sobre los sectores fronterizos, dificultando el tránsito habitual de vehículos y transportes de carga.
Cómo arrancará la semana
Para los próximos días, los pronósticos anticipan jornadas con marcada variabilidad en las temperaturas y probabilidad de lluvias tanto en el llano como en la alta montaña:
- Lunes 2 de noviembre: el cielo estará parcialmente nublado y se sentirá un marcado descenso de la temperatura, con vientos leves del este. Se esperan lluvias aisladas en sectores del llano y precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 24°C y la mínima de 12°C.
- Martes 3 de noviembre: la nubosidad continuará variable con un nuevo ascenso de los registros térmicos. Los vientos soplarán moderados desde el sudeste y el tiempo se tornará inestable hacia la noche, mientras persisten las lluvias cordilleranas. La máxima alcanzará los 28°C y la mínima partirá de los 14°C.
- Miércoles 4 de noviembre: se espera una jornada con cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura, con brisas leves del sector este y nubosidad parcial sobre la cordillera. El termómetro marcará 26°C de máxima y 12°C de mínima.
En pocas palabras
- Alerta amarilla: el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre tormentas con probable granizo en el Este y Sur provincial.
- Pronóstico para el domingo: se espera tiempo inestable con baja de temperatura (máxima 27°C) y lluvias aisladas hacia la noche.
- Inicio de noviembre: el comienzo del mes traerá variabilidad climática con descenso de temperatura el lunes y ascenso el martes.