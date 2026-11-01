El tiempo en Mendoza: alerta amarilla por tormentas en el inicio de noviembre

Según el organismo, las celdas de tormenta comenzarán a formarse a partir de la tarde y podrían intensificarse con el correr de las horas. El aviso contempla abundante caída de agua en lapsos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y probable caída de granizo en áreas cultivadas y urbanas.

Las precipitaciones aisladas se extenderán durante el lunes con vientos leves del este y un marcado descenso de la máxima.

Lluvias en la cordillera y estado del Paso a Chile

El mal tiempo también abarcará la alta montaña con poca nubosidad con nevadas débiles y dispersas por la tarde. Mínima -13°C. Máxima 2°C. La franja cordillerana continuará bajo condiciones de inestabilidad con precipitaciones níveas y de lluvia, motivo por el cual las autoridades pidieron a los conductores chequear el estado de transitabilidad y la apertura del Paso Cristo Redentor antes de subir por la Ruta 7.

El panorama húmedo se mantendrá durante las próximas horas sobre los sectores fronterizos, dificultando el tránsito habitual de vehículos y transportes de carga.

Las condiciones de inestabilidad persisten sobre la cordillera y piden chequear el estado de las rutas.

Cómo arrancará la semana

Para los próximos días, los pronósticos anticipan jornadas con marcada variabilidad en las temperaturas y probabilidad de lluvias tanto en el llano como en la alta montaña: