Pronóstico del tiempo en Mendoza: cuándo llega el pico de calor y en qué momentos se esperan tormentas

El termómetro mostrará una suba sostenida en los registros diarios, alcanzando un pico de calor que superará los 30 °C antes de que empiece el fin de semana.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Jueves y viernes: calor en ascenso y tormentas hacia el final del día

Las dos últimas jornadas de la semana hábil se destacarán por el aumento de la temperatura en Mendoza y el desmejoramiento nocturno: