El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas muy agradables y con un paulatino aumento del calor, ideales para realizar actividades al aire libre durante las horas de la tarde. Según el último reporte emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza estará marcado por un clima casi de verano en el llano, aunque no habrá que confiarse: las noches presentarán condiciones de inestabilidad y regresará la probabilidad de tormentas en Mendoza.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: cuándo llega el pico de calor y en qué momentos se esperan tormentas
La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa jornadas con calor en aumento, tardes bien primaverales y cielo con nubes dispersas. Sin embargo, advierten por la formación de tormentas
El termómetro mostrará una suba sostenida en los registros diarios, alcanzando un pico de calor que superará los 30 °C antes de que empiece el fin de semana.
Jueves y viernes: calor en ascenso y tormentas hacia el final del día
Las dos últimas jornadas de la semana hábil se destacarán por el aumento de la temperatura en Mendoza y el desmejoramiento nocturno:
- Jueves 29 de octubre: El día se presentará con cielo algo nublado y un leve repunte térmico. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la temperatura mínima será de 13 °C. Se esperan vientos leves del noreste y la presencia de precipitaciones en cordillera hacia la noche en la zona norte.
- Viernes 30 de octubre: Será la jornada más calurosa de toda la semana. El informe provincial señala nubosidad variable y un marcado salto térmico, con una temperatura máxima que trepará hasta los 31 °C y una mínima de 13 °C. Además, soplarán vientos leves del sudeste, continuarán las precipitaciones en la montaña y se prevé la formación de tormentas hacia la noche en el llano.
Sábado y domingo: cómo estará el tiempo durante el fin de semana
Para el cierre de octubre y el comienzo de noviembre, el tiempo en Mendoza mantendrá tardes templadas a cálidas, aunque la inestabilidad se hará sentir de forma intermitente en distintos puntos de la provincia:
- Sábado 31 de octubre: Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y un leve descenso en los termómetros. La temperatura máxima se ubicará en los 28 °C, con una mínima que rondará los 14 °C. Asimismo, el organismo meteorológico advierte por vientos moderados del sudeste, tormentas aisladas y continuidad de precipitaciones en cordillera.
- Domingo 1 de noviembre: El nuevo mes iniciará con nubosidad variable y poco cambio en la temperatura en Mendoza. Se espera una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 13 °C, con vientos suaves del noreste. No obstante, el reporte oficial anticipa tormentas en el sur provincial durante la tarde, precipitaciones hacia la noche en el llano y tiempo inestable en alta montaña.
Ante estas previsiones, se recomienda a quienes tengan planes nocturnos o viajes hacia la cordillera mantenerse atentos a las actualizaciones diarias del pronóstico del tiempo en Mendoza para prevenir eventuales complicaciones por lluvias.
En pocas palabras
- Aumento del calor: La provincia de Mendoza registrará un incremento paulatino de las temperaturas, superando los 30 °C.
- Tormentas probables: Se advierte por la formación de tormentas, especialmente hacia la noche en el llano y sur provincial.
- Pronóstico semanal: Se esperan tardes templadas a cálidas con inestabilidad intermitente, variando según el día.