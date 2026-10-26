El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa el inicio de un período con una marcada recuperación en los termómetros, dejando atrás el aire invernal para dar paso a tardes plenamente primaverales en el llano provincial. No obstante, los informes elaborados por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que el tiempo en Mendoza continuará manifestando cierta inestabilidad vespertina y nocturna, con probabilidades de tormentas en Mendoza y variaciones en la nubosidad.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: máximas de hasta 27 °C y vuelven las lluvias
Tras las jornadas frescas, los reportes oficiales anticipan un paulatino regreso de las marcas templadas al llano. Sin embargo, Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional advierten por focos de inestabilidad
Durante los primeros días de la semana hábil se prevé una tendencia ascendente en la temperatura en Mendoza, alcanzando marcas cercanas a los 27 °C antes de ingresar en una prolongada fase de estabilidad atmosférica.
Lunes y martes: paulatino repunte térmico e inestabilidad hacia la noche
Para las dos primeras jornadas de la semana, los organismos meteorológicos prevén condiciones mayormente agradables, aunque con momentos de nubosidad y probables precipitaciones:
- Lunes 26 de octubre: Se espera un día con cielo algo a parcialmente nublado. La Dirección de Contingencias Climáticas pronostica un claro ascenso térmico con una temperatura máxima de 24 °C y una temperatura mínima de 7 °C, acompañada por vientos leves del sudeste y precipitaciones débiles en la alta montaña. En tanto, el SMN estima una máxima más moderada de 19 °C (mínima de 7 °C), advirtiendo un desmejoramiento hacia la tarde y la noche con probabilidades de lluvias y chaparrones de entre el 40% y el 70%.
- Martes 27 de octubre: Continuará el aumento en los valores del termómetro. El organismo provincial anticipa una jornada algo nublada con vientos leves del noreste, poca nubosidad en la cordillera y una temperatura máxima que escalará a los 26 °C (mínima de 12 °C), aunque con probabilidad de tormentas hacia la noche en el sur provincial. A su vez, el SMN prevé precipitaciones matinales (40% a 70%) y tormentas aisladas por la tarde (10% a 40%), con una máxima de 23 °C y mínima de 11 °C.
Miércoles: pico de calor e inestabilidad en el llano
El miércoles 28 de octubre marcará el punto térmico más elevado de la semana en Mendoza:
- Temperaturas y condiciones: Contingencias Climáticas advierte una jornada inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sector sur y tormentas aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima rondará los 12 °C. Además, se proyecta el ingreso de precipitaciones en cordillera hacia las últimas horas del día.
- La mirada del SMN: El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada más equilibrada, con cielo despejado a algo nublado, nula probabilidad de lluvias en Mendoza durante la mañana (0%) y una temperatura máxima de 23 °C con mínima de 12 °C.
Pronóstico extendido: días templados y estabilidad hacia el fin de semana
Hacia el tramo final de la semana, las proyecciones extendidas del SMN muestran un comportamiento sumamente regular y propicio para actividades al aire libre:
- Jueves 29 de octubre: Cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias (0% a 10%), una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 14 °C.
- Viernes 30 de octubre: Tiempo templado y estable con cielo algo nublado, sin precipitaciones (0%), máxima de 21 °C y mínima de 13 °C.
- Sábado 31 de octubre y Domingo 1 de noviembre: Se consolidará la calma meteorológica para el fin de semana, con jornadas mayormente soleadas, tardes agradables con máximas de 22 °C, mínimas de 14 °C y vientos suaves.
En pocas palabras
- Regreso de las máximas: Vuelven las temperaturas primaverales al llano provincial, con máximas de hasta 27 °C.
- Inestabilidad vespertina: Se advierte por focos de inestabilidad con probabilidades de tormentas eléctricas en Mendoza, especialmente por la tarde y noche.
- Pronóstico extendido: Hacia el fin de semana se consolida la estabilidad con jornadas soleadas y máximas de hasta 22 °C.