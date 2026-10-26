Pronóstico del tiempo en Mendoza: máximas de hasta 27 °C y vuelven las lluvias

Durante los primeros días de la semana hábil se prevé una tendencia ascendente en la temperatura en Mendoza, alcanzando marcas cercanas a los 27 °C antes de ingresar en una prolongada fase de estabilidad atmosférica.

Lunes y martes: paulatino repunte térmico e inestabilidad hacia la noche

Para las dos primeras jornadas de la semana, los organismos meteorológicos prevén condiciones mayormente agradables, aunque con momentos de nubosidad y probables precipitaciones: