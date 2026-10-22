El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas marcadas por la persistencia de aire húmedo, cielo mayormente cubierto y episodios recurrentes de inestabilidad en gran parte del territorio provincial. Tanto el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como los informes técnicos de la Dirección de Contingencias Climáticas advierten que el tiempo en Mendoza continuará presentándose fresco y variable, con probabilidad de lluvias en Mendoza, tormentas aisladas y nevadas en cordillera.
Pronóstico
Alerta por tormentas y viento fuerte en Mendoza: qué días va a llover y cuándo cambia el tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas anticipan jornadas de marcada inestabilidad en el llano y la alta montaña
A lo largo de los próximos días, la presencia de vientos del sector sur y sudeste mantendrá las marcas térmicas contenidas, dando paso a un fin de semana que combinará ráfagas de consideración y un marcado descenso de la temperatura en Mendoza.
Jueves y viernes: tormentas aisladas, ambiente fresco y nevadas en cordillera
El comportamiento meteorológico para el cierre de la semana laboral mantendrá condiciones propicias para precipitaciones en distintos momentos del día:
- Jueves 22 de octubre: Se espera una jornada inestable con cielo de parcial a mayormente cubierto. El SMN pronostica una temperatura máxima de 19 °C y una temperatura mínima de 12 °C, con presencia de tormentas aisladas (probabilidad del 10% al 40%) durante la madrugada, la tarde y la noche. Asimismo, se anticipan vientos del sudeste de 23 a 31 km/h hacia la segunda mitad del día. Por su parte, Contingencias Climáticas prevé una temperatura máxima de 23 °C, una mínima de 11 °C, lluvias aisladas con mejoras temporarias, vientos moderados del sudeste y continuidad de nevadas en cordillera.
- Viernes 23 de octubre: El pronóstico del tiempo en Mendoza señala un día mayormente nublado con un leve descenso de los registros térmicos. El SMN advierte por tormentas y lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada (10% a 40% de probabilidad), con una temperatura máxima de 18 °C y una mínima de 11 °C. En paralelo, el organismo provincial prevé una máxima de 18 °C y mínima de 12 °C, con vientos moderados del sector sur, lluvias concentradas principalmente en el centro y sur provincial, y nevadas en cordillera durante la tarde y noche.
Fin de semana en Mendoza: ráfagas de hasta 50 km/h y marcado cambio térmico
Las proyecciones hacia el fin de semana muestran un escenario dispar entre ambos organismos para el tiempo en Mendoza, especialmente respecto al comportamiento térmico:
- Sábado 24 de octubre: Ambas fuentes coinciden en una jornada mayormente nublada con lluvias aisladas y vientos del sector sur. El SMN anticipa una temperatura máxima de 17 °C y una mínima de 10 °C, con vientos que soplarán a velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h hacia la tarde y noche. En tanto, Contingencias Climáticas proyecta una máxima más baja, de 15 °C, una mínima de 9 °C y la presencia de nevadas débiles en cordillera.
- Domingo 25 de octubre: Para el cierre del fin de semana, el SMN prevé una jornada fría con una temperatura máxima de tan solo 15 °C, una mínima de 10 °C y lluvias aisladas en horas de la mañana. En contraposición, la Dirección de Contingencias Climáticas proyecta una rápida mejoría con poca nubosidad, ascenso de la temperatura en Mendoza hasta alcanzar los 21 °C de máxima (mínima de 8 °C), vientos moderados del noreste y cielo parcialmente nublado sobre el sector cordillerano.
En pocas palabras
- Alerta por tormentas: Anticipan jornadas de marcada inestabilidad con lluvias, tormentas aisladas y nevadas en cordillera.
- Pronóstico detallado: El Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas prevén inestabilidad para jueves y viernes, con temperaturas frescas y vientos del sur.
- Fin de semana variable: Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h y un marcado cambio térmico, con pronósticos dispares para el domingo.
Resumen generado por Thinkindot AI