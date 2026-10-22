Alerta por tormentas y viento fuerte en Mendoza: qué días va a llover y cuándo cambia el tiempo

A lo largo de los próximos días, la presencia de vientos del sector sur y sudeste mantendrá las marcas térmicas contenidas, dando paso a un fin de semana que combinará ráfagas de consideración y un marcado descenso de la temperatura en Mendoza.

Jueves y viernes: tormentas aisladas, ambiente fresco y nevadas en cordillera

El comportamiento meteorológico para el cierre de la semana laboral mantendrá condiciones propicias para precipitaciones en distintos momentos del día: