Pronóstico del tiempo en Mendoza: probabilidad de lluvias fuertes del 100% y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

El fenómeno climático alcanzará su pico de mayor inestabilidad durante el sábado, jornada en la que se registrarán tormentas, fuertes ráfagas y temperaturas otoñales en pleno octubre.

Viernes: aumento de la nubosidad, tormentas hacia la noche y nevadas

Para el cierre de la semana laboral, el pronóstico del tiempo en Mendoza señala un ambiente húmedo y fresco en el llano: