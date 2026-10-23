El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un cierre de semana con un drástico empeoramiento de las condiciones meteorológicas, marcado por la presencia de precipitaciones continuas, vientos intensos y un notable descenso térmico en toda la provincia. De acuerdo con las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza estará dominado por el ingreso de aire polar y humedad, lo que provocará lluvias en Mendoza de variada intensidad y la persistencia de nevadas en cordillera.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: probabilidad de lluvias fuertes del 100% y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora
El Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas advierten por un fin de semana con marcado deterioro de las condiciones. Se esperan precipitaciones intensas, vientos de hasta 50 km/h y una fuerte caída de la temperatura
El fenómeno climático alcanzará su pico de mayor inestabilidad durante el sábado, jornada en la que se registrarán tormentas, fuertes ráfagas y temperaturas otoñales en pleno octubre.
Viernes: aumento de la nubosidad, tormentas hacia la noche y nevadas
Para el cierre de la semana laboral, el pronóstico del tiempo en Mendoza señala un ambiente húmedo y fresco en el llano:
- Cielo y fenómenos: La jornada se presentará mayormente nublada con un leve descenso en los registros térmicos. El SMN advierte por tormentas y lluvias aisladas durante la mañana y la tarde (10% a 40% de probabilidad), las cuales se intensificarán hacia la noche con chances de tormentas que alcanzarán entre el 40% y el 70%. Por su parte, Contingencias Climáticas remarcó que las lluvias en Mendoza afectarán primordialmente a los departamentos del centro y sur provincial.
- Temperaturas y vientos: Ambos organismos coinciden en una temperatura máxima de 18 °C y una temperatura mínima de 12 °C, con vientos moderados provenientes del sector sur.
- Alta Montaña: Se esperan nevadas en cordillera a partir de la tarde y noche, complicando la transitabilidad en los pasos internacionales.
Sábado crítico: alerta por lluvias fuertes, ráfagas de 50 km/h y caída térmica
El sábado 24 de octubre se perfila como el día más complejo para el tiempo en Mendoza, producto del avance de un frente frío:
- Lluvias intensas: El SMN emitió un reporte con probabilidad de lluvias fuertes de entre el 40% y el 70% durante la madrugada y mañana, trepando a un crítico 70% a 100% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde. Hacia la noche persistirán las lluvias residuales (10% a 40%). Contingencias Climáticas también prevé cielo mayormente cubierto con lluvias aisladas.
- Viento y ráfagas: Se registrarán vientos moderados a regulares del sureste y sur de 23 a 31 km/h, con ráfagas intensas que alcanzarán entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.
- Temperaturas: Se sentirá un fuerte retroceso en los termómetros, con una temperatura máxima estimada entre los 15 °C y 16 °C, y una temperatura mínima que descenderá a los 9 °C o 10 °C. En la alta cumbre continuará el reporte de nevadas débiles en cordillera.
Domingo: mejora el tiempo en Mendoza y repunta la temperatura
Hacia el domingo 25 de octubre, los modelos meteorológicos indican una paulatina retirada de la masa de aire inestable, alejando la probabilidad de precipitaciones y dando paso al sol:
- Condiciones en el llano: El SMN anticipa una mínima probabilidad de lluvias (0% a 10%) con cielo algo a parcialmente nublado. La Dirección de Contingencias Climáticas proyecta poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza, impulsado por vientos moderados del noreste.
- Marcas térmicas: Mientras que el organismo nacional prevé una temperatura máxima de 16 °C y una mínima fría de 7 °C, el pronóstico provincial anticipa un repunte térmico más notorio, con una máxima que trepará hasta los 21 °C y una mínima de 8 °C.
- Cordillera: El sector cordillerano experimentará una tregua, pasando a cielo parcialmente nublado.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: Se pronostican fuertes lluvias, vientos de hasta 50 km/h y caída de temperatura en Mendoza este fin de semana.
- Viernes y Sábado: Se esperan tormentas, precipitaciones continuas y nevadas en cordillera, con temperaturas otoñales.
- Domingo: Se prevé una mejora gradual de las condiciones y un repunte en la temperatura en toda la provincia.