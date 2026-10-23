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Pronóstico del tiempo en Mendoza: probabilidad de lluvias fuertes del 100% y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas advierten por un fin de semana con marcado deterioro de las condiciones. Se esperan precipitaciones intensas, vientos de hasta 50 km/h y una fuerte caída de la temperatura

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Pronóstico del tiempo en Mendoza: probabilidad de lluvias fuertes del 100% y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

Pronóstico del tiempo en Mendoza: probabilidad de lluvias fuertes del 100% y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un cierre de semana con un drástico empeoramiento de las condiciones meteorológicas, marcado por la presencia de precipitaciones continuas, vientos intensos y un notable descenso térmico en toda la provincia. De acuerdo con las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza estará dominado por el ingreso de aire polar y humedad, lo que provocará lluvias en Mendoza de variada intensidad y la persistencia de nevadas en cordillera.

El fenómeno climático alcanzará su pico de mayor inestabilidad durante el sábado, jornada en la que se registrarán tormentas, fuertes ráfagas y temperaturas otoñales en pleno octubre.

Viernes: aumento de la nubosidad, tormentas hacia la noche y nevadas

Para el cierre de la semana laboral, el pronóstico del tiempo en Mendoza señala un ambiente húmedo y fresco en el llano:

  • Cielo y fenómenos: La jornada se presentará mayormente nublada con un leve descenso en los registros térmicos. El SMN advierte por tormentas y lluvias aisladas durante la mañana y la tarde (10% a 40% de probabilidad), las cuales se intensificarán hacia la noche con chances de tormentas que alcanzarán entre el 40% y el 70%. Por su parte, Contingencias Climáticas remarcó que las lluvias en Mendoza afectarán primordialmente a los departamentos del centro y sur provincial.
  • Temperaturas y vientos: Ambos organismos coinciden en una temperatura máxima de 18 °C y una temperatura mínima de 12 °C, con vientos moderados provenientes del sector sur.
  • Alta Montaña: Se esperan nevadas en cordillera a partir de la tarde y noche, complicando la transitabilidad en los pasos internacionales.

Sábado crítico: alerta por lluvias fuertes, ráfagas de 50 km/h y caída térmica

El sábado 24 de octubre se perfila como el día más complejo para el tiempo en Mendoza, producto del avance de un frente frío:

  • Lluvias intensas: El SMN emitió un reporte con probabilidad de lluvias fuertes de entre el 40% y el 70% durante la madrugada y mañana, trepando a un crítico 70% a 100% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde. Hacia la noche persistirán las lluvias residuales (10% a 40%). Contingencias Climáticas también prevé cielo mayormente cubierto con lluvias aisladas.
  • Viento y ráfagas: Se registrarán vientos moderados a regulares del sureste y sur de 23 a 31 km/h, con ráfagas intensas que alcanzarán entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.
  • Temperaturas: Se sentirá un fuerte retroceso en los termómetros, con una temperatura máxima estimada entre los 15 °C y 16 °C, y una temperatura mínima que descenderá a los 9 °C o 10 °C. En la alta cumbre continuará el reporte de nevadas débiles en cordillera.

Domingo: mejora el tiempo en Mendoza y repunta la temperatura

Hacia el domingo 25 de octubre, los modelos meteorológicos indican una paulatina retirada de la masa de aire inestable, alejando la probabilidad de precipitaciones y dando paso al sol:

  • Condiciones en el llano: El SMN anticipa una mínima probabilidad de lluvias (0% a 10%) con cielo algo a parcialmente nublado. La Dirección de Contingencias Climáticas proyecta poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza, impulsado por vientos moderados del noreste.
  • Marcas térmicas: Mientras que el organismo nacional prevé una temperatura máxima de 16 °C y una mínima fría de 7 °C, el pronóstico provincial anticipa un repunte térmico más notorio, con una máxima que trepará hasta los 21 °C y una mínima de 8 °C.
  • Cordillera: El sector cordillerano experimentará una tregua, pasando a cielo parcialmente nublado.

En pocas palabras

  • Alerta meteorológica: Se pronostican fuertes lluvias, vientos de hasta 50 km/h y caída de temperatura en Mendoza este fin de semana.
  • Viernes y Sábado: Se esperan tormentas, precipitaciones continuas y nevadas en cordillera, con temperaturas otoñales.
  • Domingo: Se prevé una mejora gradual de las condiciones y un repunte en la temperatura en toda la provincia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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