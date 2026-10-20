Pronóstico del tiempo para Mendoza: tormentas fuertes, mucha lluvia y poca primavera

Martes 20 de octubre: La jornada se presentará mayormente nublada con lluvias y chaparrones recurrentes. Hacia la noche, los modelos meteorológicos advierten un aumento en la inestabilidad con probabilidad de tormentas fuertes (entre un 40% y 70%). La temperatura en Mendoza rondará una máxima de 19 °C a 20 °C, mientras que la mínima partirá desde los 7 °C. Además, las autoridades piden precaución por las intensas nevadas en cordillera .

La jornada se presentará mayormente nublada con recurrentes. Hacia la noche, los modelos meteorológicos advierten un aumento en la inestabilidad con probabilidad de (entre un 40% y 70%). La rondará una máxima de 19 °C a 20 °C, mientras que la mínima partirá desde los 7 °C. Además, las autoridades piden precaución por las intensas . Miércoles 21 de octubre: Se espera un día parcialmente nublado, pero sin abandonar el radar de las tormentas. Los vientos soplarán con intensidad de moderada a algo fuerte desde el sur. Regresarán las lluvias hacia la noche y la temperatura máxima podría alcanzar los 20 °C a 22 °C. Las condiciones en la alta montaña no mejorarán, manteniendo las nevadas en cordillera .

Se espera un día parcialmente nublado, pero sin abandonar el radar de las tormentas. Los vientos soplarán con intensidad de moderada a algo fuerte desde el sur. Regresarán las y la podría alcanzar los 20 °C a 22 °C. Las condiciones en la alta montaña no mejorarán, manteniendo las . Jueves 22 de octubre: El pronóstico del tiempo en Mendoza señala un día mayormente nublado con lluvias aisladas y solo algunas mejoras parciales temporarias. Se empezará a sentir un claro descenso de la temperatura en Mendoza , con una máxima que a duras penas tocará los 18 °C a 20 °C.

El señala un día mayormente nublado con y solo algunas mejoras parciales temporarias. Se empezará a sentir un claro descenso de la , con una máxima que a duras penas tocará los 18 °C a 20 °C. Viernes 23 de octubre: El cierre de la semana laboral mantendrá el cielo encapotado. Si bien habrá un leve repunte térmico hasta los 20 °C de máxima, las lluvias en Mendoza continuarán afectando el territorio, concentrándose principalmente sobre los oasis del centro y sur provincial.

Alerta para el fin de semana: desplome de la temperatura en Mendoza y fuertes ráfagas

Si el pronóstico semanal ya venía pasado por agua, el escenario para el fin de semana promete ser aún más hostil. El tiempo en Mendoza sufrirá un nuevo embate el sábado 24 de octubre, con un marcado descenso térmico que dejará la temperatura máxima en apenas 17 °C. Se reactivarán las lluvias en Mendoza hacia la tarde y noche, pero el factor de mayor riesgo serán las ráfagas de viento sur que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

Finalmente, el domingo 25 de octubre consolidará un ambiente netamente otoñal. El pronóstico del tiempo en Mendoza prevé una jornada muy fría y con lloviznas durante la mañana, provocando que la temperatura máxima se desplome hasta los 15 °C (con una mínima de 10 °C).

En resumen, los abrigos y el paraguas serán aliados indispensables para transitar los próximos días en el llano, mientras que los conductores deberán extremar las medidas de precaución debido a las incesantes nevadas en cordillera que complicarán el tránsito en el corredor internacional.