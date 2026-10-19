La falta de sol se hace sentir tras varios días de precipitaciones por el fenómeno de El Niño que afecta en llano de Mendoza. El pronóstico del tiempo indica que las lluvias seguirán durante toda esta semana.
Pronóstico del tiempo: siguen los días nublados, húmedos y las lluvias durante casi toda la semana
El fenómeno de El Niño ya está en el llano de Mendoza con lluvias casi todos los días. El pronóstico del tiempo indica que esta semana no será la excepción
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que para este lunes seguirá el cielo nublado, se mantiene la humedad y se esperan lluvias o lloviznas hacia la tarde y noche. La máxima será de 21 grados.
Estas condiciones serán similares para el martes, pero para este día se esperan tormentas que podrían comenzar hacia el final de la tarde en casi toda la provincia.
El pronóstico del tiempo para el resto de la semana
Maximiliano Viale señaló que el miércoles sería un día de transición, pero que el jueves y viernes se reanudan las lluvias en gran parte de Mendoza. Mientras, las temperaturas rondarán los 20 grados de máxima.
En la alta montaña, el pronóstico del tiempo indica que este lunes se esperan nevadas las cuales posiblemente se extiendan durante el martes. El miércoles mejorarían las condiciones, pero el jueves y viernes se esperan precipitaciones otra vez.