Pronóstico del tiempo: siguen los días nublados, húmedos y las lluvias durante casi toda la semana

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que para este lunes seguirá el cielo nublado, se mantiene la humedad y se esperan lluvias o lloviznas hacia la tarde y noche. La máxima será de 21 grados.

Estas condiciones serán similares para el martes, pero para este día se esperan tormentas que podrían comenzar hacia el final de la tarde en casi toda la provincia.