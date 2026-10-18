Pronóstico el tiempo: alerta amarilla por lluvias y nevadas en alta montaña: cerraron el paso Cristo Redentor

En la zona de Las Cuevas se registran temperaturas bajo cero, con una mínima estimada en -6 °C y una máxima de -2 °C para este lunes. Las probabilidades de nevadas intensas se mantendrán elevadas durante toda la jornada en la cordillera.

La alerta amarilla abarcará a todo el territorio provincial el martes

El panorama meteorológico mostrará un cambio significativo a partir del martes. El área alcanzada por la alerta amarilla se extenderá a la totalidad de la provincia, donde se prevé el desarrollo de tormentas eléctricas de intensidad variable entre la tarde y la noche.

Para la Ciudad y sus alrededores, el pronóstico indica una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C el martes, con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. Los vientos registrarán ráfagas moderadas a lo largo de todo el día en el Gran Mendoza.

La inestabilidad continuará de forma atenuada hacia el miércoles 21, jornada en la que se anticipan chaparrones dispersos en horas de la tarde y la noche. La temperatura máxima en el llano alcanzará los 21 °C.

Cierre del paso Cristo Redentor y el estado de la Ruta 7

Debido al pronóstico de fuertes nevadas y baja visibilidad en la alta montaña, las autoridades fronterizas decidieron suspender el tránsito vial desde las 20 en las barreras ubicadas en Uspallata y Guardia Vieja.

El paso Cristo Redentor tendrá su corte de circulación a las 22. La medida preventiva busca resguardar la seguridad de los transportistas y particulares que circulan habitualmente por la Ruta 7.

Las coordinaciones de ambos países informaron que este lunes a las 21 emitirán un nuevo reporte oficial sobre el estado de la calzada. En este análisis evaluarán la posibilidad de reabrir el corredor internacional si el clima evoluciona favorablemente en la cordillera.