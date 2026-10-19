Perforaron 20 kilómetros de los Andes para llevar el río al desierto y convertirlo en tierras agrícolas

La idea se remonta a comienzos del siglo XX, pero las obras principales tardaron décadas en concretarse. En 2004 se otorgó la concesión para construir el sistema de trasvase. El 20 de diciembre de 2011 terminó la perforación del túnel trasandino, una infraestructura de 19,3 kilómetros que atraviesa la cordillera. Su excavación se realizó con una tuneladora de aproximadamente 320 metros de longitud y unas 1.000 toneladas de peso.

El megaproyecto de América del Sur que atraviesa los Andes

El túnel fue solo una parte del desafío. El proyecto también necesitó la presa Limón, que almacena y regula el agua del Huancabamba, además de canales, tuberías y una red de riego presurizado que distribuye el recurso por los campos.

El sistema comenzó a operar para la irrigación en 2014. Su primera fase fue diseñada para abastecer hasta 43.500 hectáreas: 5.500 correspondientes al valle antiguo de Olmos y 38.000 a nuevas tierras agrícolas. Con el tiempo, la zona incorporó cultivos como arándanos, paltas, espárragos, uvas y caña de azúcar, varios de ellos destinados a la exportación.

El cambio modificó la economía local y atrajo inversiones en agricultura, procesamiento y servicios. Pero también planteó preguntas sobre quién accede al agua y a las nuevas tierras. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado la necesidad de mejorar la participación de los distintos actores y equilibrar los intereses económicos y sociales vinculados a la cuenca.

La infraestructura tampoco está libre de problemas. En 2025, las autoridades peruanas advirtieron que la acumulación de sedimentos en la presa Limón podía comprometer el funcionamiento del trasvase. Ese mismo año, el Gobierno asumió temporalmente la operación del sistema mientras buscaba asegurar su continuidad.