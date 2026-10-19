Con la primavera asentada y el aumento paulatino de las temperaturas, la presencia de insectos en los espacios verdes se vuelve un dolor de cabeza recurrente para los amantes del jardín. Entre los invasores más persistentes se encuentran las hormigas, insectos capaces de defoliar plantas enteras en cuestión de horas.
Cómo usar el bicarbonato de sodio para eliminar para siempre a los hormigueros del jardín
Las hormigas se convierten en una amenaza constante para las plantas. Con un poco de bicarbonato puedes eliminarlas
Si bien existen pesticidas comerciales en el mercado, cada vez más personas eligen soluciones ecológicas y accesibles. En ese sentido, el bicarbonato de sodio se posiciona como el ingrediente estrella de la cocina para proteger el jardín y ponerle fin a las colonias subterráneas de manera definitiva.
Por qué el bicarbonato de sodio es eficaz contra los hormigueros
El secreto detrás de este remedio casero radica en una reacción química natural que altera el organismo de las hormigas. A diferencia de los aerosoles superficiales que solo eliminan a las obreras que caminan por el follaje, la clave está en lograr que la mezcla llegue al interior del hormiguero para afectar a la reina y al resto de la comunidad.
Al consumir bicarbonato de sodio, este reacciona con los jugos gástricos de las hormigas, liberando dióxido de carbono y alterando su Ph interno de forma letal. Además, al ingresar el producto al nido, se altera la humedad interna que necesitan los hongos con los que se alimentan.
Cómo preparar el cebo casero de bicarbonato de sodio
Para que el tratamiento sea efectivo, es fundamental engañar a las hormigas para que transporten el ingrediente activo al corazón del nido. Para ello, se requiere combinarlo con una sustancia que les resulte sumamente atractiva:
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Ingredientes:
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3 cucharadas de bicarbonato de sodio.
3 cucharadas de azúcar impalpable (o azúcar común refinada).
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Paso a paso:
- mezclar ambos ingredientes secos en un recipiente limpio en partes exactamente iguales.
- identificar los caminos activos y las entradas principales del hormiguero en el jardín.
- espolvorear pequeñas cantidades de la preparación cerca de los orificios y a lo largo de las rutas de tránsito.
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: remedio casero para eliminar hormigueros del jardín de forma ecológica.
- Mecanismo de acción: altera el pH interno y los jugos gástricos de las hormigas, afectando su supervivencia.
- Preparación: mezclar bicarbonato de sodio con azúcar impalpable y espolvorear en los caminos y entradas del hormiguero.