Cómo usar el bicarbonato de sodio para eliminar para siempre a los hormigueros del jardín

Si bien existen pesticidas comerciales en el mercado, cada vez más personas eligen soluciones ecológicas y accesibles. En ese sentido, el bicarbonato de sodio se posiciona como el ingrediente estrella de la cocina para proteger el jardín y ponerle fin a las colonias subterráneas de manera definitiva.

Las hormigas son una de las plagas más molestas en esta época.

Por qué el bicarbonato de sodio es eficaz contra los hormigueros

El secreto detrás de este remedio casero radica en una reacción química natural que altera el organismo de las hormigas. A diferencia de los aerosoles superficiales que solo eliminan a las obreras que caminan por el follaje, la clave está en lograr que la mezcla llegue al interior del hormiguero para afectar a la reina y al resto de la comunidad.