El bicarbonato de sodio no solo se utiliza en la cocina o en la limpieza del hogar. También es un aliado silencioso y efectivo en el mundo de la jardinería casera. En este caso poner el bicarbonato en la suculenta cebra puede mejorar y potenciar su crecimiento, siempre que se aplique correctamente.
Suculenta cebra: por qué hay que ponerle bicarbonato a esta planta de interior
Gracias a su bajo costo y múltiples beneficios, el bicarbonato es un recurso muy valorado por quienes tienen suculenta cebra en casa
Quienes aman tener plantas, cuidarlas y admirarlas, de seguro tienen en casa una especie que no falta: la cebra, esa suculenta con hojas de pinta fina, color verde con franjas blancas con un aspecto decorativo que embellece cualquier jardín o rincón y que además, tiene beneficios y significados buenos.
Por eso, es necesario tener en cuenta cuidados fundamentales que vayan más allá del riego y la luz.
Suculenta cebra: por qué hay que ponerle bicarbonato a esta planta de interior
Entre los principales beneficios de usar el bicarbonato en el sustrato y follaje de la suculenta se encuentran primero que nada la prevención de hongos, ya que funciona como un antifúngico natural contra enfermedades que dejan manchas en las hojas, creando además un entorno hostil en la tierra que previene infecciones en las raíces.
Además, es un ingrediente que ayuda al control de plagas, pues sirve como barrera y repelente contra insectos perjudiciales que atacan la savia y restan vitalidad a la planta, entre ellos pulgones, cochinillas y hormigas.
Equilibra el pH de la suculenta en sustratos que tienden a acidificarse, lo que permite que las raíces absorban los nutrientes del suelo de forma mucho más eficiente. Por último, también ayuda a evitar aromas desagradables en la tierra provocados por acumulación de agua o problemas en el sistema de drenaje de la suculenta.
Cómo aplicarlo correctamente
Para aplicar este método en una suculenta cebra, los expertos de jardinería aconsejan preparar un preparado líquido disolviendo una cucharadita de bicarbonato por litro de agua para pulverizar suavemente sobre las hojas en momentos sin sol directo, evitando quemaduras. También puede espolvorearse una capa muy fina sobre el sustrato, cuidando de no tocar directamente el tallo ni las raíces.
Hay que saber que una dosis excesiva puede ser perjudicial para la suculenta porque pueden reaccionar diferente, entonces se recomienda usarlo con moderación y hacer una prueba previa en una sección pequeña de la planta.
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: aliado efectivo en jardinería para suculentas, previene hongos y plagas.
- Suculenta cebra: beneficios incluyen control de plagas y equilibrio del pH del sustrato.
- Aplicación correcta: disolver en agua para pulverizar o espolvorear finamente, con moderación.