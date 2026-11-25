Poner bicarbonato en suculenta es un truco de jardinería muy efectivo.

Suculenta cebra: por qué hay que ponerle bicarbonato a esta planta de interior

Entre los principales beneficios de usar el bicarbonato en el sustrato y follaje de la suculenta se encuentran primero que nada la prevención de hongos, ya que funciona como un antifúngico natural contra enfermedades que dejan manchas en las hojas, creando además un entorno hostil en la tierra que previene infecciones en las raíces.

Además, es un ingrediente que ayuda al control de plagas, pues sirve como barrera y repelente contra insectos perjudiciales que atacan la savia y restan vitalidad a la planta, entre ellos pulgones, cochinillas y hormigas.

Equilibra el pH de la suculenta en sustratos que tienden a acidificarse, lo que permite que las raíces absorban los nutrientes del suelo de forma mucho más eficiente. Por último, también ayuda a evitar aromas desagradables en la tierra provocados por acumulación de agua o problemas en el sistema de drenaje de la suculenta.

Se recomiendan varias formas seguras y efectivas de aplicar bicarbonato en la suculenta.

Cómo aplicarlo correctamente

Para aplicar este método en una suculenta cebra, los expertos de jardinería aconsejan preparar un preparado líquido disolviendo una cucharadita de bicarbonato por litro de agua para pulverizar suavemente sobre las hojas en momentos sin sol directo, evitando quemaduras. También puede espolvorearse una capa muy fina sobre el sustrato, cuidando de no tocar directamente el tallo ni las raíces.

Hay que saber que una dosis excesiva puede ser perjudicial para la suculenta porque pueden reaccionar diferente, entonces se recomienda usarlo con moderación y hacer una prueba previa en una sección pequeña de la planta.