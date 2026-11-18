Con dos ingredientes económicos que nunca faltan en el botiquín o la alacena de casa, como el agua oxigenada y el bicarbonato de sodio, se posiciona como una fórmula ideal para blanquear cualquier pared percudida. Sucede que esta combinación penetra en los poros del revoque para desinfectar a fondo sin emanar vapores tóxicos.

Las manchas de humedad en las paredes pueden ser eliminadas con una sencilla mezcla.

Por qué el agua oxigenada y el bicarbonato de sodio son aliados contra las manchas

El moho y las marcas oscuras no solo arruinan la estética de los ambientes, sino que también liberan esporas perjudiciales para la salud respiratoria. Cada componente de esta preparación cumple un rol clave en la limpieza del muro: