Aunque la primera reacción ante la aparición de manchas de humedad en las paredes suele ser limpiar con lavandina o pensar en comprar latas de pintura, los expertos en mantenimiento del hogar advierten que existe una mezcla mucho más simples y efectivas.
Con dos ingredientes económicos que nunca faltan en el botiquín o la alacena de casa, como el agua oxigenada y el bicarbonato de sodio, se posiciona como una fórmula ideal para blanquear cualquier pared percudida. Sucede que esta combinación penetra en los poros del revoque para desinfectar a fondo sin emanar vapores tóxicos.
Por qué el agua oxigenada y el bicarbonato de sodio son aliados contra las manchas
El moho y las marcas oscuras no solo arruinan la estética de los ambientes, sino que también liberan esporas perjudiciales para la salud respiratoria. Cada componente de esta preparación cumple un rol clave en la limpieza del muro:
- Agua oxigenada (de 10 volúmenes): funciona como un potente fungicida y blanqueador natural. Al entrar en contacto con la superficie, libera oxígeno activo que mata los hongos de raíz y oxida los pigmentos oscuros sin dañar el látex.
- Bicarbonato de sodio: actúa como un abrasivo suave que permite arrastrar la suciedad adherida sin rayar la pintura, absorbe los restos de humedad y neutraliza por completo el olor a encerrado.
El paso a paso para preparar y aplicar esta mezcla casera
Para que el tratamiento rinda al máximo y deje el muro impecable en una sola tarde, se deben seguir estos sencillos pasos:
- En un recipiente de plástico o vidrio, colocar tres cucharadas soperas de bicarbonato de sodio e incorporar de a poco agua oxigenada hasta obtener una pasta espesa y cremosa, similar a la textura del dentífrico.
- Abrir las ventanas del ambiente para que circule el aire y pasar un plumero o trapo seco sobre la pared para retirar el polvo superficial y las telarañas.
- Con la ayuda de una esponja suave o un pincel viejo, extender la mezcla directamente sobre las zonas manchadas, cubriendo unos centímetros por fuera del borde oscuro.
- Dejar actuar la preparación durante unos 15 o 20 minutos para que el oxígeno haga efervescencia y desprenda los hongos incrustados.
- Frotar suavemente con una esponja apenas húmeda, retirar todo el excedente con un trapo limpio y bien escurrido, y dejar ventilar la habitación por unas horas hasta que el muro quede totalmente seco.
En pocas palabras
- Mezcla casera: agua oxigenada y bicarbonato de sodio eliminan hongos y manchas de humedad de las paredes sin lavandina.
- Fórmula efectiva: el agua oxigenada desinfecta y blanquea, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave y neutraliza olores.
- Aplicación sencilla: se prepara una pasta cremosa, se aplica sobre la mancha, se deja actuar 20 minutos y se retira con esponja húmeda.
Resumen generado por Thinkindot AI