Al aportar glucosa de fácil asimilación, se estimula la actividad de los microorganismos beneficiosos presentes en la tierra, lo que facilita que las raíces vuelvan a absorber nutrientes y recuperen su fuerza tras un episodio de estrés.

El azúcar puede hacer que los microorganismos beneficiosos del árbol de jade se activen.

Para que este truco de jardinería dé buenos resultados y no termine perjudicando a la suculenta, es fundamental respetar las proporciones y el momento de aplicación. El paso a paso es sencillo:

Disolver una o dos cucharaditas de azúcar blanca común en un recipiente con 150 a 200 mililitros de agua a temperatura ambiente. Es clave revolver bien hasta que los cristales desaparezcan por completo. Antes de regar con esta preparación, hay que asegurarse de que la tierra de la maceta no tenga humedad residual. En el árbol de jade, regar sobre mojado es la principal causa de pudrición radicular. Volcar la mezcla lentamente alrededor del tronco, evitando mojar las hojas o los tallos para no favorecer la aparición de manchas u hongos. Utilizar este recurso una vez cada 15 días y realizar un máximo de dos aplicaciones. Una vez que el ejemplar recupere la firmeza en sus hojas, se debe retomar el riego habitual únicamente con agua.

Precauciones clave para no dañar la planta

Si bien se trata de un remedio casero efectivo, los especialistas en jardinería recomiendan tener ciertos recaudos. Nunca hay que excederse en la cantidad de azúcar, ya que una concentración demasiado espesa puede generar el efecto contrario y deshidratar las raíces por ósmosis.

Asimismo, conviene evitar su uso en jornadas de calor extremo o alta humedad ambiental, dado que el dulzor en la superficie puede atraer hormigas o favorecer la proliferación de hongos si la maceta del árbol de jade no cuenta con un buen drenaje.