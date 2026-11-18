Era una artista italiana que, junto con su amiga Silvia Moro, creó el proyecto Brides on Tour (Novias en gira) donde ambas viajaban vestidas de novia y recorrían países de los Balcanes y Medio Oriente con destino a Jerusalén. Los vestidos blancos representaban la paz y la unión entre culturas. Además, Pippa quería encontrarse con parteras y lavarles los pies como homenaje a las mujeres que ayudan a traer nuevas vidas al mundo.

Pippa Bacca fue violada y asesinada en marzo de 2008 en Turquía.

El 31 de marzo, cerca de Gebze, en Turquía, Pippa aceptó viajar en una camioneta conducida por Murat Karata. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando dejó de comunicarse, comenzaron a buscarla. La investigación avanzó cuando descubrieron que el sospechoso había utilizado el teléfono celular de la artista con una tarjeta SIM propia. El 12 de abril de 2008, la policía encontró su cuerpo en una zona boscosa cercana a Gebze.

La investigación confirmó que había sido víctima de una agresión sexual y que murió estrangulada y en junio de 2009, Karata fue condenado a cadena perpetua por el asesinato, además de recibir penas adicionales por agresión sexual, privación de la libertad y robo.

En abril de 2012, el Tribunal de Casación de Turquía confirmó la condena y con el tiempo, el vestido blanco de Pippa se convirtió en un símbolo de una discusión mucho más amplia: la violencia contra las mujeres y su derecho a viajar, confiar y recorrer el mundo sin tener que vivir con miedo.