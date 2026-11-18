La artista italiana Pippa Bacca emprendió un viaje vestida de novia hacia Jerusalén para llevar un mensaje de paz y demostrar que la bondad humana trasciende las fronteras. Sin embargo, su fe en la confianza mutua terminó en una dolorosa tragedia que transformó su vestido blanco en un símbolo de libertad.
Quería demostrar que todavía existe la bondad, pero la última persona que la ayudó convirtió su viaje en una tragedia
El 8 de marzo de 2008, una artista italiana se puso un vestido de novia, salió de su país y comenzó un viaje por territorios que habían sufrido guerras. Su objetivo era demostrar que todavía se podía confiar en los desconocidos y que la bondad podía superar las diferencias entre las personas.
Para avanzar, aceptaba viajar en vehículos de personas que encontraba en el camino. Sin embargo, uno de esos viajes terminó de la peor manera. Se llamaba Pippa Bacca y tenía 33 años, aunque su verdadero nombre era Giuseppina Pasqualino di Marineo.
Era una artista italiana que, junto con su amiga Silvia Moro, creó el proyecto Brides on Tour (Novias en gira) donde ambas viajaban vestidas de novia y recorrían países de los Balcanes y Medio Oriente con destino a Jerusalén. Los vestidos blancos representaban la paz y la unión entre culturas. Además, Pippa quería encontrarse con parteras y lavarles los pies como homenaje a las mujeres que ayudan a traer nuevas vidas al mundo.
El 31 de marzo, cerca de Gebze, en Turquía, Pippa aceptó viajar en una camioneta conducida por Murat Karata. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando dejó de comunicarse, comenzaron a buscarla. La investigación avanzó cuando descubrieron que el sospechoso había utilizado el teléfono celular de la artista con una tarjeta SIM propia. El 12 de abril de 2008, la policía encontró su cuerpo en una zona boscosa cercana a Gebze.
La investigación confirmó que había sido víctima de una agresión sexual y que murió estrangulada y en junio de 2009, Karata fue condenado a cadena perpetua por el asesinato, además de recibir penas adicionales por agresión sexual, privación de la libertad y robo.
En abril de 2012, el Tribunal de Casación de Turquía confirmó la condena y con el tiempo, el vestido blanco de Pippa se convirtió en un símbolo de una discusión mucho más amplia: la violencia contra las mujeres y su derecho a viajar, confiar y recorrer el mundo sin tener que vivir con miedo.
En pocas palabras
- Pippa Bacca: artista italiana que viajó vestida de novia para promover la paz.
- Viaje trágico: fue agredida sexualmente y asesinada en Turquía en 2008.
- Legado: su vestido blanco se convirtió en símbolo contra la violencia de género.