Las mujeres eligen a este país como el segundo más seguro para viajar y tiene el combo perfecto

Viajar sola hoy en día es una forma de descubrir el mundo con libertad. Por eso, este grupo demográfico se encuentra entre los segmentos de mayor crecimiento turístico con el 30% a nivel mundial en los últimos años, especialmente las mujeres mayores de 50 años que no necesitan compañía para salir a conocer.
En este sentido hay un destino que es ideal para ellas. Es un país en el Norte de Europa que se posiciona como el favorito: Estonia. No solo fue destacado como el segundo destino más seguro del mundo para las que decidan emprender una aventura en solitario, sino que tiene paisajes maravillosos.
Estonia: el país más seguro para mujeres
Hoy en día la sociedad puede ser un peligro, sobre todo para mujeres. Por eso, pese al aumento de viajes en solitario, la seguridad es lo primoridial a la hora de programar uno para poder disfrutar del lugar de día y de noche.
A partir de ello, el último índice clasificó a los países más seguros y uno de los más destacados actualmente para que recorra una mujer que esté de viaje sola es Estonia con el puesto 11 del índice WPS y en el 24 del Índice Global de Paz.
Allí, cualquier mujer que visite el país tendrá seguridad asegurada, pero también belleza y momentos únicos. Pues es perfecto para caminatas con vistas espectaculares y una paz que calma cualquier alma ansiosa.
La gente allí es muy amable y te hacen sentir siempre cómoda. De hecho, una elección inmejorable para las viajeras es la isla de Kihnu. Durante buena parte del año, los hombres están fuera, trabajando en el mar, así que las mujeres se encargan de todo, desde la agricultura hasta la labor religiosa siendo literalmente el momento de ellas.
Curiosidades de Estonia
- Es uno de los mejores países de Europa para hacer senderismo
- Tiene más de 2.000 islas siendo un paraíso para los amantes de la naturaleza y del mar
- Tiene una isla para mujeres
- Estonia se ha convertido en un referente mundial en el sector de la tecnología y digitalización
- Es uno de los últimos y menos países cristianos
- Es el páís que más árboles cultiva por persona
- Es el más limpio del mundo
- Tiene cinco estaciones, la última se llama inundaciones