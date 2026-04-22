Las mujeres eligen a este país como el segundo más seguro para viajar y tiene el combo perfecto

Hoy en día la sociedad puede ser un peligro, sobre todo para mujeres. Por eso, pese al aumento de viajes en solitario, la seguridad es lo primoridial a la hora de programar uno para poder disfrutar del lugar de día y de noche.

A partir de ello, el último índice clasificó a los países más seguros y uno de los más destacados actualmente para que recorra una mujer que esté de viaje sola es Estonia con el puesto 11 del índice WPS y en el 24 del Índice Global de Paz.

Allí, cualquier mujer que visite el país tendrá seguridad asegurada, pero también belleza y momentos únicos. Pues es perfecto para caminatas con vistas espectaculares y una paz que calma cualquier alma ansiosa.

La gente allí es muy amable y te hacen sentir siempre cómoda. De hecho, una elección inmejorable para las viajeras es la isla de Kihnu. Durante buena parte del año, los hombres están fuera, trabajando en el mar, así que las mujeres se encargan de todo, desde la agricultura hasta la labor religiosa siendo literalmente el momento de ellas.

Curiosidades de Estonia

_isla de mujeres Mujeres de Kihnu con sus trajes típicos.