La mujer que tomó un viaje en crucero sola y desapareció para siempre

desaparicion merriam carver 3 Merrian Craver era una mujer solitaria antes de su desaparición.

Desaparición y misterio en un crucero

El 7 de agosto de 2004, sin avisar a nadie, Merrian Craver abordó el Celebrity Mercury, un lujoso crucero que realizaría un viaje de siete días por las costas de Alaska. El itinerario prometía vistas impresionantes de glaciares, fiordos y vida silvestre, un escape perfecto para alguien que buscaba desconectar.

La mujer pagó en efectivo por su cabina individual en la cubierta 7, y según testigos, se la vio animada durante la primera noche, disfrutando de la cena y las actividades a bordo. Sin embargo, el camarero notó algo extraño al día siguiente: la cama no había sido usada.

Merrian Craver fue vista por última vez la noche del 8 de agosto, en su cabina. No se la vio en comidas posteriores, ni en excursiones en puerto, ni en eventos sociales. A pesar de las alertas del personal, la compañía no activó protocolos de búsqueda ni notificó a las autoridades.

El crucero prosiguió sin interrupciones, atracando en Canadá el 14 de agosto siguiente. Solo entonces, al desembarcar, el personal empacó sus pertenencias pero no se reportó la desaparición a la policía ni a la familia.

desaparicion merriam carver 2 El padre de la mujer desaparecida luchó para resolver el misterio, aunque sin éxito.

La investigación sin éxito tras la desaparición

La familia la mujer no supo nada hasta finales de agosto. Tras cinco semanas de investigación policial, se descubrió que Merrian Craver había tomado el crucero. La compañía tardó 3 días en confirmar que ella había abordado el barco, pero no sabían si había desembarcado.

El padre de la mujer contrató a una agencia de detectives privados, gastando más de 75.000 dólares en la búsqueda de respuestas. La investigación reveló inconsistencias alarmantes. Revisaron videos de seguridad y confirmaron su ausencia. De hecho, un empleado no identificado se llevó un sobre manila con su dinero y pertenencias.

La familia demandó a la compañía de cruceros por negligencia y encubrimiento. Durante el juicio, la compañía alegó que Merrian Craver tenía "graves problemas emocionales", sugiriendo un suicidio, aunque no había evidencia. En 2009, la familia de la mujer desaparecida ganaron la batalla legal, obteniendo compensación, pero el veredicto no resolvió el misterio: ¿fue suicidio, accidente, asesinato o algo peor?