Se abrió una causa para investigar si la alumna que se atrincheró en una escuela fue víctima de grooming

Alumna escuela La Paz Alumna atrincherada en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. Fuente: Fotocomposición Diario UNO

En la menos dos oportunidades, se ha intentado tomarle declaración judicial en una Cámara Gesell. Pero en ambas ocasiones, la alumna no ha hablado sobre lo ocurrido. Pero gracias a entrevistas preliminares y otras pruebas del expediente, se abrió una nueva hipótesis que toma fuerza.

La teoría del grooming de la alumna de la escuela en La Paz

En declaraciones que realizó a Canal 7, el propio ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, descartó una de las teorías que se manejaba en un principio: la del bullying: "Hay una problemática de salud mental pero no vino por una situación de acoso escolar".

Del abordaje interdisciplinario también quedó prácticamente descartado que la adolescente de La Paz haya atravesado una crisis debido a cualquier tipo de problemas en el seno de su familia, comentaron a Diario UNO distintas fuentes consultadas.

Desde la Justicia coincidieron con esa versión y sumaron más información: la pericia que se realizó sobre el celular de la alumna fue clave.

Sin entrar en mayores detalles por pedido judicial, se encontraron conversaciones que apuntarían a un grave caso de grooming. Este delito castiga penalmente a un adulto cuando la persona contacta a un menor de edad por medios electrónicos para menoscabar su integridad sexual.

¿Fue ese el motivo que la llevó a dirigirse armada a la escuela Marcelino Blanco? Todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero lo concreto es que la Justicia abrió un nuevo expediente -una compulsa- para investigar si efectivamente la adolescente fue víctima de grooming.