Pesquisa en curso

Se abrió una causa para investigar si la alumna que se atrincheró en una escuela fue víctima de grooming

A más de una semana del hecho en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, nuevas pruebas direccionaron una hipótesis sobre la adolescente de 14 años

Por Sebastián Salas [email protected]
El operativo que se generó en la escuela donde la alumna se atrincheró.

Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

¿Qué pasó para que una adolescente de 14 años tome una pistola, la lleve a la escuela, efectúe disparos y se mantenga 5 horas atrincherada? Han pasado 9 días desde el episodio ocurrido en La Paz y las autoridades buscan una respuesta que todavía no es certera. Pero el camino de la investigación empieza a estrecharse.

La alumna de la escuela Marcelino Blanco está desde aquel 10 de septiembre pasado siendo asistida por psicólogos, psiquiatras y otros especialistas en el hospital Notti.

Más allá de la contención que necesita la adolescente, también se intenta dar con el quid de la cuestión: cuál fue el motivo que la llevó a cometer el hecho de violencia escolar más importante en la historia de Mendoza.

Alumna atrincherada en la escuela Marcelino Blanco de La Paz.

En la menos dos oportunidades, se ha intentado tomarle declaración judicial en una Cámara Gesell. Pero en ambas ocasiones, la alumna no ha hablado sobre lo ocurrido. Pero gracias a entrevistas preliminares y otras pruebas del expediente, se abrió una nueva hipótesis que toma fuerza.

La teoría del grooming de la alumna de la escuela en La Paz

En declaraciones que realizó a Canal 7, el propio ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, descartó una de las teorías que se manejaba en un principio: la del bullying: "Hay una problemática de salud mental pero no vino por una situación de acoso escolar".

Del abordaje interdisciplinario también quedó prácticamente descartado que la adolescente de La Paz haya atravesado una crisis debido a cualquier tipo de problemas en el seno de su familia, comentaron a Diario UNO distintas fuentes consultadas.

Desde la Justicia coincidieron con esa versión y sumaron más información: la pericia que se realizó sobre el celular de la alumna fue clave.

Sin entrar en mayores detalles por pedido judicial, se encontraron conversaciones que apuntarían a un grave caso de grooming. Este delito castiga penalmente a un adulto cuando la persona contacta a un menor de edad por medios electrónicos para menoscabar su integridad sexual.

¿Fue ese el motivo que la llevó a dirigirse armada a la escuela Marcelino Blanco? Todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero lo concreto es que la Justicia abrió un nuevo expediente -una compulsa- para investigar si efectivamente la adolescente fue víctima de grooming.

