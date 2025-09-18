Una guerra de bandas tiene atemorizados a alumnos y docentes de una escuela de Las Heras

Destacó que el año pasado sufrieron un hecho de violencia dentro del colegio, donde gente desconocida entró y golpeó al regente. "Este año la situación de violencia dentro de la escuela fue en escalada a tal punto que somos visitados por la Policía bastante seguido. Se complica cada vez más, los problemas del barrios entraron a la escuela". Relató que son más frecuentes las peleas entre los varones y entre las chicas dentro de la escuela.

La mujer indicó que el miércoles no dejaron salir a los chicos hasta que no llegó un móvil para evitar problemas, pero cuando salieron "se agarraron a las trompadas en la puerta y la Policía intentó disuadirlos de forma pacífica, pero como no pudieron hicieron disparos al aire cuando el 80% de los niños estaba en la puerta de la escuela", como se ve en el siguiente video:

Embed - Temor a la salida de la escuela Armando Tejada Gómez, de Las Heras

Esto provocó que los alumnos corrieran para todos los lados y les tiraran piedras a los móviles, mientras los docentes quedaron en el medio: "Es una situación que vivimos casi a diario".

Los problemas de una escuela por una guerra de bandas

La docente manifestó que siempre tratan de resolver los problemas entre los chicos antes que ingresen a la escuela, "pero ya se nos escapa de las manos. El año pasado tuvimos el compromiso de la policía de Las Heras y también de la Guardia Urbana Municipal (GUM) en tener un móvil a la entrada y a la salida del colegio, pero no cumplieron".

Como medida del mismo colegio Armando Tejada Gómez decidieron no dejar entrar más a los padres de los estudiantes: "Tenemos papás que entran a la escuela que no están conformes con las notas de sus hijos y amenazan a los docentes. Yo fui víctima de una amenaza, es una situación muy compleja la que vivimos".

La mujer que trata de buscar alguna solución y por eso pide ayuda cree que "las autoridades están atadas de manos porque siguen todos los procedimientos administrativos que tienen que seguir, pero no tenemos respuestas todavía".

Embed - Piden seguridad para la entrada y salida de alumnos de la escuela Tejadas Gómez, de Las Heras

"De un año hasta acá aumentan cada vez más los índices de violencia dentro de la institución y estamos muy preocupados. El miércoles vivimos una situación muy lamentable y terror. Si bien estamos acostumbrados a trabajar acá, porque la mayoría somos docentes que trabajamos hace muchos en esta escuela, esta situación está cada vez más compleja y escapa a nuestro control", expresó la docente.

Y agregó: "Son situaciones barriales que se trasladan a la escuela y nos complica poder dar clases como debe ser porque siempre hay que estar apagando fuegos".

El gran problema es que parte de los alumnos son hijos de quienes están enfrentados en esta guerra de bandas de los barrios aledaños, "y el resto de los padres y profesores tienen mucho temor".