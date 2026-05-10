Un país de América Latina construyó un túnel que enfrentó uno de los escenarios más exigentes del planeta. En plena cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se desarrolló este proyecto que puso a prueba los límites de la ingeniería moderna
Este túnel abre paso bajo la tierra caliente como un pulso de ingeniería extrema. Allí, aguas geotérmicas de más de 70 °C desafían la obra humana. Su récord Guinness celebra no el tamaño, sino la valentía de construir donde la tierra hierve en silencio. Se trata del el túnel vehicular construido en condiciones de mayor temperatura geotérmica del mundo.
El país de América Latina que construyó el túnel más desafiante de los Andes y rompió el récord Guinness
El Túnel Ollachea, ubicado en la región de Puno, en Perú, es una de las obras subterráneas más desafiantes construidas en la geografía andina. Forma parte de un entorno donde la altura, el frío extremo y la complejidad del terreno convierten cualquier intervención de ingeniería en un reto mayúsculo. Es una intervención en uno de los ecosistemas más difíciles para la construcción civil en América Latina.
Las condiciones del proyecto obligaron a trabajar con maquinaria adaptada a gran altitud, donde el rendimiento de los equipos se reduce significativamente. A esto se suma el impacto en el cuerpo humano, ya que la falta de oxígeno en zonas de los Andes que genera fatiga más rápida y requiere estrictos protocolos de seguridad. Por eso, la planificación fue tan importante como la ejecución misma.
Túnel Ollachea: características de una obra en la altura andina
Este túnel de América Latina
- el Túnel Ollachea se extiende por 1.024 metros dentro de la carretera Interoceánica Sur, como una herida ordenada en la montaña andina.
- posee un centro de control y monitoreo en tiempo real vigila cada detalle: la ventilación, la seguridad y la detección de incendios, como si el túnel respirara bajo observación constante.
- su interior se ilumina con tecnología LED inteligente y señalización dinámica, que guía el tránsito, mejora la visibilidad y reduce el consumo de energía en medio de la oscuridad de la roca.
- para emergencias, incorpora una galería de evacuación de 85 metros y una salida intermedia, pensadas para una evacuación rápida y segura ante cualquier incidente.
- fue construido con el método NATM (Nuevo Método Austriaco), usando concreto lanzado, pernos y marcos metálicos que se adaptan a la presión de la roca andina en lugar de imponerse a ella.