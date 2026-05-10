Túnel Ollachea

El país de América Latina que construyó el túnel más desafiante de los Andes y rompió el récord Guinness

El Túnel Ollachea, ubicado en la región de Puno, en Perú, es una de las obras subterráneas más desafiantes construidas en la geografía andina. Forma parte de un entorno donde la altura, el frío extremo y la complejidad del terreno convierten cualquier intervención de ingeniería en un reto mayúsculo. Es una intervención en uno de los ecosistemas más difíciles para la construcción civil en América Latina.

Las condiciones del proyecto obligaron a trabajar con maquinaria adaptada a gran altitud, donde el rendimiento de los equipos se reduce significativamente. A esto se suma el impacto en el cuerpo humano, ya que la falta de oxígeno en zonas de los Andes que genera fatiga más rápida y requiere estrictos protocolos de seguridad. Por eso, la planificación fue tan importante como la ejecución misma.

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Túnel Ollachea: características de una obra en la altura andina

Este túnel de América Latina