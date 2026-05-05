La tuneladora más grande del planeta Tierra: más de 100 metros que lidera la construcción del túnel más ambicioso bajo tierra

La S-880 Qin Liangyu es la tuneladora más grande del planeta Tierra, una máquina diseñada para abrir paso allí donde el terreno se vuelve resistencia creando túneles de otra dimensiones. Construida por la empresa alemana Herrenknecht, alcanza los 120 metros de longitud, un diámetro de 17,63 metros y un peso cercano a las 4.850 toneladas.

Su potencia, de unos 5.600 kW, le permite avanzar hasta 30 metros por día incluso en suelos complejos o saturados de agua. Pensada para excavar túneles submarinos, trabaja presurizada y reviste las paredes mientras avanza, transformando el subsuelo en infraestructura habitable.

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¿Para qué fue construida esta enorme máquina?

La S-880 Qin Liangyu fue utilizada en la excavación y construcción del túnel submarino que conecta Chek Lap Kok con Tuen Mun, en Hong Kong. La sección principal del túnel, de ese mismo diámetro, se excavó entre el 25 de marzo y el 3 de noviembre de 2015. Luego, el escudo se redujo a 14 metros para completar el resto del trazado junto a otra tuneladora de la misma empresa. Ambas unidades finalizaron la obra el 27 de febrero de 2019.

Este túnel forma parte de una conexión clave entre la parte continental de Hong Kong y el puente Hong Kong–Zhuhai–Macao, una de las obras más ambiciosas del siglo XXI. El proyecto integra tres puentes atirantados, tres islas artificiales y un tramo subterráneo que da continuidad a una carretera de 50 kilómetros desde Macao, atravesando Zhuhai, hasta llegar a Hong Kong, junto al aeropuerto de Chek Lap Kok, en la isla de Lantau.

Las tuneladoras, en esencia, son complejos de perforación diseñados para abrir túneles de forma continua. Incorporan un cabezal de corte circular que gira sin pausa, mientras que detrás, un sistema cerrado transporta el material excavado y estabiliza el terreno. En el caso de la S-880, fue diseñada para operar en suelos saturados bajo el mar y ríos, lo que exige trabajar bajo presión para evitar filtraciones. A medida que avanza, reviste el túnel con una estructura impermeable formada por mortero y segmentos de hormigón prefabricado que se encajan entre sí.