Pagan 50 mil dólares por ver los 104 partidos del Mundial 2026: requisitos y cómo aplicar al trabajo

Fox Sports busca a futbolero para ver todos los partidos del Mundial: por su trabajo recibirá 50 mil dólares

Este martes, Fox Sports junto a Indeed anunciaron oficialmente la búsqueda de "Jefe de Seguimiento de la Copa Mundial de FOX One". Se trata de un puesto de trabajo que tendrá una corta duración (lo que dure la máxima cita futbolística) y que se realizará desde el corazón de Times Square, en la ciudad de Nueva York, donde se montará una oficina especial para que el afortunado siga el minuto a minuto desde la plataforma de streaming.

Además de ver la cobertura de FOX Sports de los 104 partidos en 4K a través de la plataforma FOX One, quien consiga el empleo también deberá tener criterio para crear y compartir contenido en redes sociales que durante todo el torneo, según informó la propia compañía.