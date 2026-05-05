Pagan 50 mil dólares por ver los 104 partidos del Mundial 2026: requisitos y cómo aplicar al trabajo

No existe mejor trabajo para un amante del fútbol que el que propone la cadena de televisión Fox Sports. Es que durante el Mundial 2026, la compañía necesitará de una persona que vea los 104 partidos y que controle cómo se desarrolle la transmisión, la cual será a través de su plataforma Fox One. Al tratarse de un empleo formal, el afortunado que quede con el puesto recibirá la suma de 50 mil dólares.
Fox Sports busca a futbolero para ver todos los partidos del Mundial: por su trabajo recibirá 50 mil dólares
Este martes, Fox Sports junto a Indeed anunciaron oficialmente la búsqueda de "Jefe de Seguimiento de la Copa Mundial de FOX One". Se trata de un puesto de trabajo que tendrá una corta duración (lo que dure la máxima cita futbolística) y que se realizará desde el corazón de Times Square, en la ciudad de Nueva York, donde se montará una oficina especial para que el afortunado siga el minuto a minuto desde la plataforma de streaming.
Además de ver la cobertura de FOX Sports de los 104 partidos en 4K a través de la plataforma FOX One, quien consiga el empleo también deberá tener criterio para crear y compartir contenido en redes sociales que durante todo el torneo, según informó la propia compañía.
Para encontrar el candidato perfecto, la empresa acudirá a la tecnología del prestigioso sitio web de empleo Indeed, por lo que cada interesado deberá actualizar su perfil en dicha plataforma para que el equipo de reclutamiento los contacte directamente y los invite a postularse. Hay tiempo de renovar los datos hasta el 17 de mayo.
Entre los requisitos que debe cumplir quien se postule a dicho empleo se destacan los siguientes:
- Crear un perfil o iniciar sesión en tu cuenta de Indeed.
- Actualizar tus habilidades: se necesita experiencia en entrevistas, periodismo y creación de contenido.
- Configurar las preferencias: actualizar la configuración de tu perfil a "Los empleadores pueden encontrarte" para que el equipo de reclutamiento de FOX Sports pueda ver tu perfil en Indeed.
- Compartir un vídeo corto: demostrar tus habilidades para crear contenido publicando un vídeo en redes sociales explicando por qué sos el candidato perfecto para el puesto. El clip se debe publicar acompañado del hashtag #ChiefWorldCupWatcher.
“Esta Copa Mundial de la FIFA será un torneo histórico que requiere una contratación igualmente histórica. Un candidato comprometido obtendrá el trabajo de su vida para vivir y celebrar cada historia y cada momento emocionante” dijo Robert Gottlieb, presidente de marketing de FOX Sport, tras anunciar la oferta laboral.