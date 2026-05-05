Desgarradora despedida tras el accidente: "Voy a extrañar esos mensajes de 'te amo' en cualquier momento del día"

Accidente y despedida dolorosa: una llamada que cambió todo

"Arranco escribiendo esto en el peor viaje de mi vida, después de la llamada que nunca imaginé tener, después de que me dieran la peor noticia de mi vida", comenzó relatando el joven, quien se encontró de repente frente a un abismo emocional tras el accidente.

Sin rodeos tras la tragedia y desde la vulnerabilidad absoluta, Martorelli expresó el vacío que deja la partida de su compañera: "La persona que más amo, mi compañera de todo, el amor de mi vida ya no está. Sigo sin poder creerlo y dudo que algún día pueda entender por qué pasó esto".

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Una década de proyectos interrumpidos por el fatal accidente

Talía y Francisco compartían mucho más que un matrimonio; llevaban más de diez años construyendo un futuro que se desvaneció en un segundo sobre el asfalto de la ruta 76. La pareja tenía planes claros que hoy se transforman en una nostalgia dolorosa.

"Nos quedaron proyectos, viajes y la intención de formar una familia", reveló Francisco, haciendo hincapié en que, a pesar de lo corto del tiempo, aprovecharon cada instante juntos: "Me quedo con la alegría de haber disfrutado al 100% cada momento que nos tocó pasar juntos".

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El dolor de lo cotidiano

Lo que más parece pesar en el duelo es la ausencia de los pequeños gestos diarios. Francisco confesó que extrañará profundamente la comunicación constante que mantenían: "Voy a extrañar esos mensajes de 'te amo' en cualquier momento del día".

En el cierre de su carta, el joven reafirmó su sentimiento incondicional, una promesa que ahora viaja hacia la eternidad: "Te lo dije siempre, pero acá va una vez más y no va a ser la última: fuiste, sos y siempre vas a ser el amor de mi vida".

Finalmente, con la esperanza de un reencuentro simbólico, concluyó: "Espero puedas ver esto donde sea que estés, sé que vas a estar mirándome y molestándome como siempre".

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El accidente fatal

Talía Mansilla, médica de la Fundación Favaloro, viajaba junto a tres colegas (dos hombres y una mujer) en un Citroën C3 cuando, por causas que aún se investigan, portagonizaron un choque de frente contra un Ford Focus a la altura del kilómetro 230 de la ruta 76. El impacto no dejó sobrevivientes en el vehículo de los jóvenes profesionales, dejando un vacío inmenso en sus familias y en el ámbito de la salud de Lanús y Buenos Aires.