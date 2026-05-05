El buque que viajaba de Cuba a Corea del Norte y que ocultaba, bajo bolsas de azúcar, armamento militar

En 2013 el buque norcoreano Chong Chon Gang fue interceptado en el Canal de Panamá mientras viajaba desde Cuba hacia Corea del Norte. Bajo miles de sacos de azúcar, estaba cuidadosamente oculto dos aviones de combate MiG-21, motores de aeronaves, radares y sistemas de defensa antiaérea de origen soviético. Un hallazgo en el barco cambió por completo el sentido del viaje.

Investigaciones posteriores de la ONU señalaron que el envío violaba sanciones impuestas a Corea del Norte, mientras que Cuba sostuvo que se trataba de armamento obsoleto enviado para reparación. Sin embargo, la operación dejó en evidencia una cooperación militar encubierta entre ambos países y terminó con la detención del buque y la retención de su tripulación.

Barco Chong Chon Gang (1)

La importancia de este caso

El incidente con este buque marcó un precedente en la cooperación internacional en materia de seguridad marítima. Tras el hallazgo en Panamá en 2013, se fortalecieron mecanismos de intercambio de información entre países para detectar cargas ilegales, especialmente en barcos que intentan ocultar armamento bajo productos comerciales como el azúcar.

En el plano diplomático, el caso sigue apareciendo en análisis sobre las relaciones de Corea del Norte con aliados históricos como Cuba, ya que evidenció posibles formas de cooperación logística que continúan siendo objeto de vigilancia en informes internacionales.