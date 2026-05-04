Una adolescente de 14 años murió tras descompensarse en el colegio

La joven, que cursaba el tercer año del nivel secundario, fue hallada descompensada en el sector de los baños de la institución educativa.

Ante la emergencia, los directivos del establecimiento la trasladaron de urgencia al Dispensario 2, situado en las inmediaciones, donde los profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación que lamentablemente resultaron infructuosas.

El fiscal a cargo de la investigación, Pablo Jávega, confirmó que el informe preliminar de la autopsia determinó que la causa del deceso fue un "ACV hemorrágico".

El colegio suspendió las clases por duelo

A raíz del trágico suceso, la representante legal del centro educativo, Graciela del Carmen Cerutti, emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la pérdida de la alumna.

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Con el objetivo de acompañar a la familia en su duelo y permitir que la comunidad educativa rinda sus respetos, la institución dispuso la suspensión total de actividades académicas y administrativas durante los días lunes 4 y martes 5 de mayo.

Desde el colegio enviaron sus más sentidas condolencias a los padres y familiares de la joven en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.

Se informó que las actividades en todos los niveles se retomarán de manera habitual el próximo miércoles 6 de mayo.

Fuente: lavoz.com.ar