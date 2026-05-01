Córdoba está conmocionada por la tragedia vial que se cobró la vida de una menor de edad. El jueves por la mañana, la ciudad de Bell Ville se convirtió en el escenario de un fatídico accidente que terminó con la vida de una adolescente de apenas 13 años, quien fue arrollada por un camión mientras iba en su bicicleta.
Una adolescente de 13 años murió en un terrible accidente: iba en su bicicleta y un camión le pasó por encima
El terrible accidente conmocionó a todos los que presenciaron la dolorosa escena, en una tragedia muy impactante
Accidente en Córdoba: detalles de la tragedia
La tragedia se produjo en la intersección del Bulevar Figueroa Alcorta y la calle Vélez Sarsfield, una zona de constante movimiento en la mencionada localidad de Córdoba.
Según los reportes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Por causas que aún intentan establecerse, un camión marca Mercedes Benz, conducido por un joven de 28 años, colisionó con la bicicleta en la que circulaba la víctima.
Testigos presenciales indicaron que el camión se encontraba detenido o aminorando la marcha en el semáforo de la esquina cuando se desencadenó la tragedia.
A pesar de la baja velocidad aparente, el impacto fue suficiente para que la joven sufriera heridas de extrema gravedad. El accidente ocurrió de forma repentina, dejando a los transeúntes y al propio conductor del rodado mayor en un estado de shock absoluto ante la crudeza de lo sucedido.
Conmoción local ante la tragedia
Inmediatamente después de ocurrido el accidente, personal de emergencias médicas arribó al lugar para asistir a la adolescente. Fue trasladada de urgencia al hospital regional de Bell Ville con un cuadro crítico. Sin embargo, la magnitud de las lesiones internas provocadas por el camión, hicieron que cualquier esfuerzo médico fuera en vano.
Poco tiempo después de su ingreso, se confirmó el deceso, transformando el hecho en una tragedia irreversible que ha enlutado a todas las familias de la zona.
La noticia de la tragedia corrió rápidamente por las redes sociales y los medios locales, generando una ola de indignación y pedidos de mayor seguridad vial en los cruces urbanos donde circulan vehículos pesados.
Este accidente vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los ciclistas y menores de edad en la vía pública, especialmente ante el tránsito de transportes de gran tamaño.
Pericias para esclarecer el accidente
En el sitio donde ocurrió el accidente, trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba y especialistas de la Policía Científica. Los peritos realizaron las mediciones y planimetrías de rigor para determinar la mecánica exacta del siniestro y establecer si hubo algún tipo de falla humana o técnica que desencadenara la tragedia.
La justicia local ha tomado intervención en el caso, imputando preventivamente al conductor del camión mientras se recolectan los testimonios de quienes presenciaron el accidente. El vehículo fue secuestrado para ser sometido a revisiones mecánicas. Mientras tanto, la comunidad de Bell Ville intenta procesar esta inmensa tragedia que apaga la vida de una adolescente de manera violenta y prematura en un accidente que, para muchos, podría haberse evitado.