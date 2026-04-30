Un alumno de primaria llevó un cuchillo de gran tamaño a la escuela y se activó el protocolo

Qué pasó dentro del colegio primario

chicos sin mochila clases Por las reiteradas amenazas de tiroteos, los alumnos debieron asistir algunos días sin mochila a la escuela. Foto: Archivo

De acuerdo con la información obtenida, el cuchillo fue encontrado en el interior del colegio durante el horario de clases. La docente que lo descubrió dio aviso a las autoridades del establecimiento.

Algunas familias plantearon que no se habrían aplicado los protocolos previstos para estos casos. Sin embargo, esa versión fue desmentida por la DGE.

Desde el organismo educativo confirmaron que el procedimiento sí se activó: la madre del alumno fue citada a la institución, se labró un acta y se realizó la denuncia correspondiente.

Hasta el momento no se informaron los motivos por los cuales el niño llevó el cuchillo a la escuela.

Una semana agitada dentro de la comunidad escolar

El episodio se da en un contexto de preocupación por las amenazas en cadena de tiroteos en escuelas mendocinas. En los últimos días se registraron este tipo de situaciones en distintos establecimientos, por lo que, entre otras medidas, se decidió colocar custodia policial y hubo 6 adolescentes y una madre de un menor de edad imputados y 19 estudiantes identificados por estar involucrados en los hechos.

Por todo lo sucedido se dispuso que las familias firmen actas compromiso y se anticipó que habrá sanciones más estrictas ante este tipo de conductas.

El caso del alumno del Colegio Compañía de María vuelve a poner el tema de la violencia escolar en agenda, luego de que se pudo desactivar la ola de amenazas en las escuelas.