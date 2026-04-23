Horror en una escuela: alumno atacó a cadenazos a sus compañeros de manera inesperada

Atacó a sus compañeros a cadenazos de manera inesperada

Ante los gritos y el pedido de auxilio, otros integrantes de la escuela, incluyendo compañeros y el propio docente a cargo, intentaron intervenir para frenar el ataque. Sin embargo, el joven repartía cadenazos a quien se le cruce.

El saldo de la agresión fue de nueve personas heridas, con edades que oscilan entre los 18 y los 52 años. Si bien las víctimas fueron asistidas de urgencia, los médicos policiales confirmaron que, afortunadamente, las lesiones fueron de carácter leve, con hematomas y heridas cortantes.

Tras el incidente, el alumno logró escapar del establecimiento en moto. Lo más sorprendente ocurrió minutos después: en un acto de total desconexión con la gravedad de lo sucedido, el agresor regresó a la escuela mientras la Policía trabajaba y fue detenido.

cadena, ataque El agresor huyó de la escuela en moto, pero regresó minutos después.

Al revisar el baúl de la moto, los agentes hallaron el arma utilizada en el ataque: la pesada cadena de metal. Ahora, la investigación avanzará para determinar si hay algo detrás de la reacción.

Una comunidad sumergida en la preocupación

Este nuevo hecho de violencia escolar en Entre Ríos reabre el debate sobre la seguridad y la salud mental dentro de las escuelas.

A esta agresión, se le suman las reiteradas amenazas de tiroteo protagonizadas por los adolescentes. Mientras tanto, los padres y las autoridades siguen evaluando medidas para frenar todo esto.