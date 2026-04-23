Cayó la actividad económica y el uso de la capacidad industrial llegó a su nivel más bajo en 4 años

Actividad industrial- ADIMRA

Como contrapartida, 7 ramas de actividad económica registraron datos negativos. La indeseada terna fue con la industria manufacturera, que se retrajo 8,7% interanual, el comercio (-7%), y electricidad, gas y agua, con una caída del 6%.

La industria, con su menor ocupación en 4 años

Más allá del optimismo oficial, marzo tampoco da señales de mejora. Al menos así lo indica la medición de actividad de la industria elaborados por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), con una baja interanual de 4,1% y un uso de la capacidad instalada en el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

Más allá de que la producción metalúrgica creció 1,5% respecto de marzo, acumula una caída de 6,9% en lo que va del año. Variaciones que reflejan una fuerte retracción de la demanda interna y dificultades crecientes para sostener el empleo.

Pero el dato más contundente es el de uso de capacidad instalada: el mes pasado llegó a 41,8%, un nivel que no tenía desde hace cuatro años y es una baja de 5,3 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período de 2025. Demoledor para una industria que ha sido objeto de críticas por parte del propio presidente Milei.

industria Más allá de que la producción metalúrgica creció 1,5% respecto de marzo, acumula una caída de 6,9% en lo que va del año. Imagen ilustrativa. Foto: UIA

El relevamiento por rubros muestra que los segmentos más importantes de la cadena metalúrgica atraviesan caídas.

Al margen de que maquinaria agrícola, carrocerías y remolques y autopartes crecieron, el resto sufrió una merma. Es el caso de Otros productos de metal, bienes de capital, equipamiento médico y equipo eléctrico, con retrocesos interanuales de 6,7%, 6,6%, 6,5% y 5,8%, respectivamente. Y la fundición se redujo 3,2% por ciento.

Caputo: "Dos años de expansión ininterrumpida"

Con todo, Luis Caputo apostó a que desde abril comiencen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas” en la Argentina, tras el repunte del 0,4% en enero y la caída posterior.

Tras conocerse el dato oficial de actividad económica, Caputo utilizó sus redes para argumentar que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1%. Acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

“En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, agregó.

“Se están haciendo las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. ¿Va a ser una línea recta? No, por ahí dentro de un mes tenemos un indicador que nos juega en contra; por ahí el Estimador Mensual de Actividad Económica de febrero da para abajo”, afirmó durante su participación en la Bolsa de Comercio de Rosario días atrás.