Industria: la Justicia decretó la quiebra de la empresa de lácteos SanCor

Pasivo millonario: la deuda total se estima en 120 millones de dólares , repartida entre proveedores, organismos estatales (AFIP) y entidades bancarias.

Conflicto gremial persistente: el enfrentamiento histórico con el gremio Atilra, que incluyó bloqueos y paros prolongados, terminó por desgastar la capacidad productiva de las plantas remanentes.

Fracaso del fideicomiso: los intentos por conformar un fondo de inversión que inyectara capital fresco nunca llegaron a concretarse, dejando a la empresa sin oxígeno financiero.

sancor Las plantas industriales que aún posee la cooperativa en Santa Fe y Córdoba podrían ser subastadas para cubrir parte de la deuda.

El fin de una era en la mesa de los argentinos

Fundada hace más de ocho décadas, SanCor llegó a ser el mayor exportador de lácteos del país y una marca líder en todas las góndolas. Sin embargo, en los últimos años, su presencia se había vuelto marginal, limitada a unos pocos productos debido a la falta de materia prima (leche fluida) que los tamberos, por falta de pago, derivaban a otras empresas.

"La frustración es total. Se intentaron todas las vías de rescate, pero la estructura de costos y la deuda acumulada eran una mochila demasiado pesada", explicaron fuentes cercanas al proceso judicial.

A la par preocupa la situación de Lácteos Verónica ya que la firma atraviesa una grave crisis financiera y enfrenta denuncias sindicales por sueldos impagos, aguinaldos adeudados y recortes en la jornada laboral. El gremio Atilra formalizó presentaciones por incumplimientos salariales y falta de aportes.

sancor quiebra SanCor llegó a ser el mayor exportador de lácteos del país.

¿Qué pasará con las plantas y los empleados de Sancor?

Con la declaración de quiebra, se abre ahora un proceso de liquidación de activos. Esto implica que:

Remate de instalaciones: las plantas industriales que aún posee la cooperativa en Santa Fe y Córdoba podrían ser subastadas para cubrir parte de la deuda.

las plantas industriales que aún posee la cooperativa en Santa Fe y Córdoba podrían ser subastadas para cubrir parte de la deuda. Incertidumbre laboral: cientos de trabajadores que aún permanecían vinculados a la firma enfrentan el escenario más temido, en medio de reclamos por salarios adeudados y aportes no realizados.

cientos de trabajadores que aún permanecían vinculados a la firma enfrentan el escenario más temido, en medio de reclamos por salarios adeudados y aportes no realizados. Destino de las marcas: nombres icónicos del mercado lácteo nacional pasarán a formar parte de la liquidación, pudiendo ser adquiridos por competidores directos.

La caída de SanCor no es solo la pérdida de una empresa, sino el cierre de un modelo cooperativo que durante décadas fue orgullo de la cuenca lechera central y motor económico de decenas de pueblos.