El gobernador Alfredo Cornejo destacó este miércoles un nuevo avance en la estrategia de Mendoza para posicionarse como un centro financiero y minero de la región. Lo hizo a partir de la aprobación que recibió Argentina Metals para cotizar sus acciones en la TSX Venture Exchange, la bolsa de capital de riesgo de Toronto, Canadá, uno de los mercados más importantes del mundo para el financiamiento de proyectos mineros.
Alfredo Cornejo celebró que una minera con activos en Malargüe fue aprobada para cotizar en la Bolsa de Toronto
El gobernador destacó que la incorporación de Argentina Metals a la TSX Venture Exchange confirma el interés internacional por los proyectos de cobre de Mendoza
La empresa tiene activos vinculados con el Malargüe Distrito Minero Occidental, una de las apuestas centrales del Gobierno provincial para impulsar la exploración de cobre en el sur mendocino. En ese contexto, Cornejo sostuvo que la novedad “demuestra el creciente interés de los inversores por los proyectos de cobre de la provincia”.
Según expresó el mandatario, la incorporación de Argentina Metals al mercado canadiense también funciona como una señal concreta del trabajo que viene realizando Impulsa Mendoza a través de Andean Bridge, la plataforma con la que la Provincia busca conectar proyectos mineros locales y regionales con mercados internacionales de capital.
Mendoza se consolida como hub financiero minero
En su mensaje, Cornejo afirmó que Mendoza “sigue consolidando su posicionamiento como hub financiero de la región andina”. La frase apunta a una estrategia más amplia: que la provincia no sea solamente un territorio con potencial geológico, sino también una plaza capaz de articular financiamiento, servicios profesionales, conocimiento técnico e instituciones vinculadas con la actividad minera.
“Mendoza no solo cuenta con los recursos, también posee un entramado de talento, servicios e instituciones especializadas que permiten conectar los proyectos de toda la región con los mercados internacionales de capital”, señaló el gobernador.
La TSX Venture Exchange es una bolsa utilizada habitualmente por empresas de exploración minera para obtener financiamiento. Por eso, la aprobación de Argentina Metals fue leída por el Gobierno como un respaldo a la etapa inicial de los proyectos de cobre que se desarrollan en Mendoza, especialmente en Malargüe.
El cobre, en el centro de la estrategia minera de Mendoza
El Gobierno provincial viene presentando al cobre como uno de los minerales clave para el desarrollo económico de Mendoza, en línea con la demanda internacional ligada a la transición energética, la electrificación y la infraestructura tecnológica.
En ese marco, el Malargüe Distrito Minero Occidental aparece como una de las zonas con mayor interés para la exploración. Allí se concentran proyectos que, según la mirada oficial, podrían transformar el perfil productivo del sur provincial si logran avanzar en las distintas etapas técnicas, ambientales y financieras.
La novedad de Argentina Metals se suma a otros movimientos recientes de empresas internacionales interesadas en activos mineros mendocinos. Para la gestión de Cornejo, ese flujo de inversiones y aprobaciones bursátiles fortalece la idea de que Mendoza puede ocupar un lugar de mayor protagonismo en el mapa minero argentino y andino.
"Mucho más que un hito"
Desde Impulsa Mendoza, su CEO Sebastián Piña sostuvo que la aprobación de Argentina Metals para cotizar en la TSX Venture Exchange “representa mucho más que un hito corporativo”. Según el funcionario, la operación es una señal de que Mendoza está avanzando en su objetivo de transformarse en un hub financiero minero.
Desde la compañía, el CEO de Argentina Metals, Raymond Harari, también valoró el ecosistema que encontró en Mendoza para avanzar con sus proyectos. El ejecutivo señaló que la combinación entre potencial geológico, apoyo institucional y profesionales capacitados fue un factor importante para que la empresa pudiera dar este nuevo paso en los mercados de capitales.
Piña agregó que casos como el de Argentina Metals muestran que la minería moderna necesita mucho más que recursos naturales. “Requiere acceso a capital, conocimiento, servicios especializados y redes de confianza”, afirmó, y sostuvo que el objetivo de la provincia es que Mendoza sea el lugar donde todos esos elementos converjan para acelerar la exploración, atraer inversiones y generar desarrollo sostenible.