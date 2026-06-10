Alfredo Cornejo celebró que una minera con activos en Malargüe fue aprobada para cotizar en la Bolsa de Toronto

proyecto el perdido mineria malargue Uno de los proyectos mineros que avanza en Malargüe. Imagen ilustrativa.

Mendoza se consolida como hub financiero minero

En su mensaje, Cornejo afirmó que Mendoza “sigue consolidando su posicionamiento como hub financiero de la región andina”. La frase apunta a una estrategia más amplia: que la provincia no sea solamente un territorio con potencial geológico, sino también una plaza capaz de articular financiamiento, servicios profesionales, conocimiento técnico e instituciones vinculadas con la actividad minera.

“Mendoza no solo cuenta con los recursos, también posee un entramado de talento, servicios e instituciones especializadas que permiten conectar los proyectos de toda la región con los mercados internacionales de capital”, señaló el gobernador.

La TSX Venture Exchange es una bolsa utilizada habitualmente por empresas de exploración minera para obtener financiamiento. Por eso, la aprobación de Argentina Metals fue leída por el Gobierno como un respaldo a la etapa inicial de los proyectos de cobre que se desarrollan en Mendoza, especialmente en Malargüe.

Alfredo Cornejo Minería Asamblea Legislativa 2025.jpg Cornejo se jugó un "pleno" en la Asamblea Legislativa de 2025, cuando mostró una piedra con cobre de modo bastante performático.

El cobre, en el centro de la estrategia minera de Mendoza

El Gobierno provincial viene presentando al cobre como uno de los minerales clave para el desarrollo económico de Mendoza, en línea con la demanda internacional ligada a la transición energética, la electrificación y la infraestructura tecnológica.

En ese marco, el Malargüe Distrito Minero Occidental aparece como una de las zonas con mayor interés para la exploración. Allí se concentran proyectos que, según la mirada oficial, podrían transformar el perfil productivo del sur provincial si logran avanzar en las distintas etapas técnicas, ambientales y financieras.

La novedad de Argentina Metals se suma a otros movimientos recientes de empresas internacionales interesadas en activos mineros mendocinos. Para la gestión de Cornejo, ese flujo de inversiones y aprobaciones bursátiles fortalece la idea de que Mendoza puede ocupar un lugar de mayor protagonismo en el mapa minero argentino y andino.

Alfredo Cornejo en Canadá Alfredo Cornejo y parte de su equipo en Canadá.

"Mucho más que un hito"

Desde Impulsa Mendoza, su CEO Sebastián Piña sostuvo que la aprobación de Argentina Metals para cotizar en la TSX Venture Exchange “representa mucho más que un hito corporativo”. Según el funcionario, la operación es una señal de que Mendoza está avanzando en su objetivo de transformarse en un hub financiero minero.

Desde la compañía, el CEO de Argentina Metals, Raymond Harari, también valoró el ecosistema que encontró en Mendoza para avanzar con sus proyectos. El ejecutivo señaló que la combinación entre potencial geológico, apoyo institucional y profesionales capacitados fue un factor importante para que la empresa pudiera dar este nuevo paso en los mercados de capitales.

Piña agregó que casos como el de Argentina Metals muestran que la minería moderna necesita mucho más que recursos naturales. “Requiere acceso a capital, conocimiento, servicios especializados y redes de confianza”, afirmó, y sostuvo que el objetivo de la provincia es que Mendoza sea el lugar donde todos esos elementos converjan para acelerar la exploración, atraer inversiones y generar desarrollo sostenible.