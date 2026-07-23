Alfredo Cornejo recibió a jóvenes del CFI y defendió la diversificación económica y las reformas del Estado

Natalio Mema y Santiago Suárez con los 33 profesionales provenientes de 19 provincias del país. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

La formación de nuevos cuadros para la administración pública

Al abrir la jornada, Cornejo valoró la capacitación de los jóvenes profesionales como una herramienta clave para el recambio generacional y la eficiencia institucional.

"Una minoría muy pequeña se interesa por formarse en la gestión pública, en la administración y en los espacios comunes", observó el mandatario, tras remarcar que contar con funcionarios calificados representa un "beneficio social inconmensurable para la Argentina".

Pymes, diversificación y el desafío macroeconómico

En materia económica, el mandatario destacó que la pluralidad de sectores es la mayor fortaleza de Mendoza para amortiguar los vaivenes de ciclo. "La morfología económica de la provincia es muy plural y no tiene una monoactividad", señaló, al repasar la coexistencia de la vitivinicultura, la agroindustria, la energía, el petróleo, la metalmecánica, el turismo y los servicios.

Cornejo explicó que los sectores tradicionales atraviesan reconversiones profundas: la vitivinicultura debido a los cambios globales en el consumo y el petróleo por la migración del capital hacia Vaca Muerta.

Asimismo, hizo hincapié en que la estructura local está conformada por un "ramillete enorme de pymes", que resultan las más vulnerables ante la volatilidad económica y las trabas crediticias, por lo que requirió estabilidad macroeconómica nacional para desplegar todo el potencial productivo.

Cobre, energía solar y eficiencia estatal

En otro tramo de la exposición, el gobernador subrayó la "ventana de oportunidades enorme" que genera la transición energética global. En ese contexto, ponderó la creciente demanda internacional de minerales críticos, como el cobre, y ratificó la apuesta provincial por el desarrollo de la minería metalífera con sustentabilidad para elevar los niveles salariales y generar puestos de trabajo de calidad.

A su vez, resaltó que Mendoza supera su propio consumo energético gracias a las inversiones en parques solares.

Finalmente, al abordar las reformas de gestión, Cornejo defendió la necesidad de "hacer al Estado más eficiente y más eficaz". Destacó la universalización de la primaria, la cobertura en salas de 3 años, las mejoras edilicias y la reestructuración del transporte público del Gran Mendoza, que pasó de 200.000 a 850.000 boletos diarios en 8 años gracias al ordenamiento del sistema y la recuperación del tren metropolitano.