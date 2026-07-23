El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Casa de Gobierno a los participantes del Programa Avanzado en Desarrollo y Políticas Públicas que promueve la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Alfredo Cornejo recibió a jóvenes del CFI y defendió la diversificación económica y las reformas del Estado
El gobernador encabezó un encuentro con profesionales del Programa Avanzado en Desarrollo y Políticas Públicas. Analizó el potencial del cobre, entre otros temas
Acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el jefe de Gabinete de esa cartera, Santiago Suárez, el mandatario expuso los ejes centrales del modelo productivo y de gestión de la provincia.
La actividad formó parte de la agenda institucional que una delegación de 33 profesionales provenientes de 19 provincias lleva adelante en Mendoza. Durante el diálogo, las autoridades compartieron la experiencia mendocina en materia de desarrollo territorial, articulación público-privada e innovación científico-tecnológica, además de responder las inquietudes del grupo.
La formación de nuevos cuadros para la administración pública
Al abrir la jornada, Cornejo valoró la capacitación de los jóvenes profesionales como una herramienta clave para el recambio generacional y la eficiencia institucional.
"Una minoría muy pequeña se interesa por formarse en la gestión pública, en la administración y en los espacios comunes", observó el mandatario, tras remarcar que contar con funcionarios calificados representa un "beneficio social inconmensurable para la Argentina".
Pymes, diversificación y el desafío macroeconómico
En materia económica, el mandatario destacó que la pluralidad de sectores es la mayor fortaleza de Mendoza para amortiguar los vaivenes de ciclo. "La morfología económica de la provincia es muy plural y no tiene una monoactividad", señaló, al repasar la coexistencia de la vitivinicultura, la agroindustria, la energía, el petróleo, la metalmecánica, el turismo y los servicios.
Cornejo explicó que los sectores tradicionales atraviesan reconversiones profundas: la vitivinicultura debido a los cambios globales en el consumo y el petróleo por la migración del capital hacia Vaca Muerta.
Asimismo, hizo hincapié en que la estructura local está conformada por un "ramillete enorme de pymes", que resultan las más vulnerables ante la volatilidad económica y las trabas crediticias, por lo que requirió estabilidad macroeconómica nacional para desplegar todo el potencial productivo.
Cobre, energía solar y eficiencia estatal
En otro tramo de la exposición, el gobernador subrayó la "ventana de oportunidades enorme" que genera la transición energética global. En ese contexto, ponderó la creciente demanda internacional de minerales críticos, como el cobre, y ratificó la apuesta provincial por el desarrollo de la minería metalífera con sustentabilidad para elevar los niveles salariales y generar puestos de trabajo de calidad.
A su vez, resaltó que Mendoza supera su propio consumo energético gracias a las inversiones en parques solares.
Finalmente, al abordar las reformas de gestión, Cornejo defendió la necesidad de "hacer al Estado más eficiente y más eficaz". Destacó la universalización de la primaria, la cobertura en salas de 3 años, las mejoras edilicias y la reestructuración del transporte público del Gran Mendoza, que pasó de 200.000 a 850.000 boletos diarios en 8 años gracias al ordenamiento del sistema y la recuperación del tren metropolitano.
En pocas palabras
- Alfredo Cornejo: recibió a jóvenes del CFI para analizar el potencial del cobre y la diversificación económica.
- Economía mendocina: se destacó la fortaleza de sectores como vitivinicultura, agroindustria y energía, con énfasis en pymes.
- Desafíos y oportunidades: se abordó la minería metalífera sustentable y la eficiencia estatal para el desarrollo.