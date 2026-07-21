Empresa minera de la India puso la mira en Mendoza para potenciales inversiones

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este martes con representantes de NMDC Limited (National Mineral Development Corporation), la mayor empresa minera de la India y una de las compañías estatales más importantes de Asia. Los empresarios buscaron conocer las oportunidades de inversión que ofrece la provincia en los sectores minero y energético.
La delegación visitante se interiorizó sobre el potencial geológico de Mendoza, el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) -sobre el que solicitaron información específica de distintos proyectos- y otras iniciativas vinculadas con la minería, la energía y los recursos estratégicos que impulsa el Gobierno.
Estuvieron el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Minería, Jerónimo Shantal; el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz; el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y la coordinadora de Vinculación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Energía y Ambiente, Fernanda Sabadín.
Una empresa líder en la minería mundial
NMDC Limited es la mayor productora de mineral de hierro de la India, con una producción superior a 53 millones de toneladas anuales. Desarrolla actividades de exploración y producción de cobre, diamantes, tungsteno, fosfatos, caliza, magnesita y otros minerales estratégicos.
Con más de 5.000 empleados y operaciones altamente mecanizadas, la compañía se consolidó como uno de los principales actores de la minería mundial y un referente en el abastecimiento de minerales esenciales para la industria y la transición energética.
La visita de NMDC Limited representa una nueva señal del creciente interés que Mendoza despierta entre las principales compañías mineras internacionales, que observan en la provincia un destino con "alto potencial geológico, reglas claras, planificación y una estrategia de desarrollo que integra minería, energía e infraestructura» para impulsar nuevas inversiones".
Malargüe Distrito Minero Occidental
La delegación de NMDC Limited estuvo integrada por el director de Finanzas, Anurag Kapil; la chief general manager de NMDC Global, Anupama Gali; el assistant general manager (Finanzas), Mohammed Nijas, y el assistant general manager (Minería) de NMDC Global, Trishant Khatri. Fue acompañada por el segundo secretario (político y comercial) de la Embajada de la India en Argentina, Santhosha H.
Los visitantes conocieron las políticas públicas que Mendoza viene desarrollando para consolidar un modelo de minería moderna, sostenible y competitiva, así como las acciones impulsadas para generar previsibilidad jurídica, información técnica y planificación territorial que favorezcan inversiones de largo plazo.
Uno de los principales ejes de la reunión fue el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental, que comprende cerca de 20.000 kilómetros cuadrados y 703.000 hectáreas con alto potencial para la exploración de cobre y otros minerales críticos para la transición energética. La empresa recibió información sobre otras oportunidades vinculadas con el desarrollo energético y de los recursos naturales que forman parte de la estrategia de crecimiento de Mendoza.
Cornejo le dio la bienvenida a la delegación y destacó el trabajo que lleva adelante la Provincia para impulsar una nueva etapa de desarrollo minero. “Estamos haciendo un trabajo muy importante para desarrollar la minería con todos los cuidados ambientales necesarios, pero también para desarrollar una actividad económica que la provincia no tenía y que tiene un enorme potencial”, afirmó.
Explicó el titular del Ejecutivo que “Mendoza cuenta con un código de procedimiento muy ágil para los permisos” y recordó que los proyectos aprobados por la Legislatura provincial cuentan con seguridad jurídica, ya que esto permite que si cambian los gobiernos, esos proyectos ya están aprobados. Finalmente, manifestó el interés del Gobierno en avanzar junto a la empresa en futuras oportunidades de inversión y cooperación.
En pocas palabras
- Inversión minera: representantes de la mayor empresa minera de la India, NMDC Limited, se reunieron con el gobernador de Mendoza para explorar oportunidades de inversión.
- Potencial de Mendoza: la delegación se interiorizó sobre el potencial geológico de la provincia, especialmente en el Malargüe Distrito Minero Occidental.
- Desarrollo estratégico: NMDC Limited es un líder mundial en producción de mineral de hierro y otros minerales, buscando expandir sus operaciones.