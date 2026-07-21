Empresa minera de la India puso la mira en Mendoza para potenciales inversiones

Sede principal de NMDC de la India. Foto: NMDC

Una empresa líder en la minería mundial

NMDC Limited es la mayor productora de mineral de hierro de la India, con una producción superior a 53 millones de toneladas anuales. Desarrolla actividades de exploración y producción de cobre, diamantes, tungsteno, fosfatos, caliza, magnesita y otros minerales estratégicos.

Con más de 5.000 empleados y operaciones altamente mecanizadas, la compañía se consolidó como uno de los principales actores de la minería mundial y un referente en el abastecimiento de minerales esenciales para la industria y la transición energética.

La visita de NMDC Limited representa una nueva señal del creciente interés que Mendoza despierta entre las principales compañías mineras internacionales, que observan en la provincia un destino con "alto potencial geológico, reglas claras, planificación y una estrategia de desarrollo que integra minería, energía e infraestructura» para impulsar nuevas inversiones".

Malargüe Distrito Minero Occidental. Foto: Gobierno de Mendoza

Malargüe Distrito Minero Occidental

La delegación de NMDC Limited estuvo integrada por el director de Finanzas, Anurag Kapil; la chief general manager de NMDC Global, Anupama Gali; el assistant general manager (Finanzas), Mohammed Nijas, y el assistant general manager (Minería) de NMDC Global, Trishant Khatri. Fue acompañada por el segundo secretario (político y comercial) de la Embajada de la India en Argentina, Santhosha H.

Los visitantes conocieron las políticas públicas que Mendoza viene desarrollando para consolidar un modelo de minería moderna, sostenible y competitiva, así como las acciones impulsadas para generar previsibilidad jurídica, información técnica y planificación territorial que favorezcan inversiones de largo plazo.

Uno de los principales ejes de la reunión fue el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental, que comprende cerca de 20.000 kilómetros cuadrados y 703.000 hectáreas con alto potencial para la exploración de cobre y otros minerales críticos para la transición energética. La empresa recibió información sobre otras oportunidades vinculadas con el desarrollo energético y de los recursos naturales que forman parte de la estrategia de crecimiento de Mendoza.

Cornejo le dio la bienvenida a la delegación y destacó el trabajo que lleva adelante la Provincia para impulsar una nueva etapa de desarrollo minero. “Estamos haciendo un trabajo muy importante para desarrollar la minería con todos los cuidados ambientales necesarios, pero también para desarrollar una actividad económica que la provincia no tenía y que tiene un enorme potencial”, afirmó.

Queremos ir lo más rápido que se pueda. Sabemos que la actividad va a crecer y debemos estar preparados. Tenemos mucha información para aportarles para que puedan tomar decisiones Queremos ir lo más rápido que se pueda. Sabemos que la actividad va a crecer y debemos estar preparados. Tenemos mucha información para aportarles para que puedan tomar decisiones

Explicó el titular del Ejecutivo que “Mendoza cuenta con un código de procedimiento muy ágil para los permisos” y recordó que los proyectos aprobados por la Legislatura provincial cuentan con seguridad jurídica, ya que esto permite que si cambian los gobiernos, esos proyectos ya están aprobados. Finalmente, manifestó el interés del Gobierno en avanzar junto a la empresa en futuras oportunidades de inversión y cooperación.