Sturzenegger vuelve a la carga por la COVIAR y sus fondos, pero esta vez por ley

A un mes de que la Justicia le diera un cachetazo al decreto de Federico Sturzenegger que eliminaba el aporte obligatorio de las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), comenzó a circular un anteproyecto de ley por el que el ministro de Desregulación -esta vez por la vía legislativa- vuelve a la carga. Ya no solo apunta contra el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), sino también contra la entidad en sí.
Según el borrador de un megaproyecto de más de 100 páginas, se deroga la Ley 25.849, que dio origen a la COVIAR y estableció los cuestionados aportes obligatorios. El texto dispone, además, que la corporación deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y proceder a su liquidación.
En otro punto que promete generar polémica, el anteproyecto establece que los fondos remanentes de la COVIAR pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que recientemente incrementó un 90% los aranceles por los análisis que realiza durante la elaboración del vino.
El anteproyecto todavía debe superar los filtros del Poder Ejecutivo antes de llegar al Congreso. Además de eliminar la COVIAR, la iniciativa modifica de manera simultánea normas vinculadas con actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial.
COVIAR y algo más: el proyecto de desregulación de Sturzenegger
Ya no por decreto, sino por ley, el Gobierno nacional busca introducir modificaciones en distintos artículos del Código Civil y Comercial, de la Ley de Farmacias y de normas vinculadas con fideicomisos, el mercado de capitales, la navegación y el cabotaje. Además, propone derogar otras leyes, entre ellas la que creó la COVIAR, así como normas sobre arrendamientos rurales, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.
La iniciativa apunta a eliminar leyes y restricciones que el Ejecutivo considera innecesarias, reducir la intervención del Estado, promover la competencia e incentivar la incorporación de nuevas tecnologías.
Entre los principales cambios, flexibiliza el ejercicio del corretaje al eliminar restricciones para la profesión; deroga la regulación económica del mercado del gas licuado de petróleo (garrafa), limitando la intervención estatal a cuestiones de seguridad; y modifica la Ley de Farmacias para habilitar la venta digital de medicamentos con receta, las entregas a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.
En el sector agropecuario también propone eliminar los aportes obligatorios que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) desde octubre de 2027, derogar las leyes de arrendamientos rurales y reformar la legislación sobre vinos y alcoholes para simplificar controles y adoptar prácticas internacionales.
En este aspecto, propone desburocratizar las inspecciones, concentrar los controles en el tramo final de la cadena productiva, incorporar prácticas enológicas reconocidas internacionalmente y reemplazar el actual esquema sancionatorio por multas calculadas en UVA.
El texto también habilita que buques extranjeros realicen transporte de cabotaje en el país, incorpora el uso de contratos inteligentes, blockchain y activos digitales en el sistema de garantías y el mercado de capitales, y elimina regulaciones vinculadas con el precio uniforme del libro, la industria del doblaje y la obligatoriedad general de las traducciones realizadas por traductores públicos.
En pocas palabras
- Sturzenegger busca derogar por ley: un anteproyecto propone eliminar la COVIAR y sus aportes, tras un fallo judicial previo.
- Derogación y liquidación: el proyecto busca derogar la ley de creación de la COVIAR, forzando su cierre y rendición de cuentas.
- Fondos y cambios amplios: los fondos remanentes irían al INV; el proyecto también modifica normas de farmacias, agro y transporte.