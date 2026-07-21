Sturzenegger vuelve a la carga por la COVIAR y sus fondos, pero esta vez por ley

Fabián Ruggeri, presidente de la COVIAR desde este año. Foto: Coviar

El anteproyecto todavía debe superar los filtros del Poder Ejecutivo antes de llegar al Congreso. Además de eliminar la COVIAR, la iniciativa modifica de manera simultánea normas vinculadas con actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial.

COVIAR y algo más: el proyecto de desregulación de Sturzenegger

Ya no por decreto, sino por ley, el Gobierno nacional busca introducir modificaciones en distintos artículos del Código Civil y Comercial, de la Ley de Farmacias y de normas vinculadas con fideicomisos, el mercado de capitales, la navegación y el cabotaje. Además, propone derogar otras leyes, entre ellas la que creó la COVIAR, así como normas sobre arrendamientos rurales, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.

La iniciativa apunta a eliminar leyes y restricciones que el Ejecutivo considera innecesarias, reducir la intervención del Estado, promover la competencia e incentivar la incorporación de nuevas tecnologías.

Entre los principales cambios, flexibiliza el ejercicio del corretaje al eliminar restricciones para la profesión; deroga la regulación económica del mercado del gas licuado de petróleo (garrafa), limitando la intervención estatal a cuestiones de seguridad; y modifica la Ley de Farmacias para habilitar la venta digital de medicamentos con receta, las entregas a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.

Las farmacias son el último eslabón de la cadena en el mercado de los remedios.

En el sector agropecuario también propone eliminar los aportes obligatorios que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) desde octubre de 2027, derogar las leyes de arrendamientos rurales y reformar la legislación sobre vinos y alcoholes para simplificar controles y adoptar prácticas internacionales.

En este aspecto, propone desburocratizar las inspecciones, concentrar los controles en el tramo final de la cadena productiva, incorporar prácticas enológicas reconocidas internacionalmente y reemplazar el actual esquema sancionatorio por multas calculadas en UVA.

Este sábado 23 de noviembre Maipú invita a la comunidad maipucina y de la provincia a ser parte de la Feria del Vino en la Estación Gutiérrez.

El texto también habilita que buques extranjeros realicen transporte de cabotaje en el país, incorpora el uso de contratos inteligentes, blockchain y activos digitales en el sistema de garantías y el mercado de capitales, y elimina regulaciones vinculadas con el precio uniforme del libro, la industria del doblaje y la obligatoriedad general de las traducciones realizadas por traductores públicos.