El gobierno nacional formalizó este martes la designación del exsecretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, como integrante del directorio del Banco Nación, en reemplazo del abogado Gonzalo Pascual.
Javier Lanari fue designado como nuevo director del Banco Nación
Javier Lanari, hombre cercano a Manuel Adorni, ocupará el cargo vacante en el Banco Nación tras la renuncia del abogado Gonzalo Pascual
La medida se conoció a través del Decreto 618/2026, normativa firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Alcance del nombramiento en el Banco Nación
La llegada de Lanari a la conducción del Banco Nación rige de manera retroactiva a partir del 25 de junio de 2026. Según el texto oficial del Poder Ejecutivo, la designación completará el período legal establecido que vence el 4 de febrero de 2028.
En la misma norma, se aceptó la renuncia de Pascual al directorio del Banco Nación y se le agradeció por sus servicios prestados. El abogado ejercía el cargo desde febrero de 2024, tras ser nombrado por el Decreto 123/2024. Tras la salida de Javier Lanari, el área de Prensa nacional quedó formalmente bajo la conducción del locutor Fabián Fernández.
El desembarco en la entidad bancaria responde a las reconfiguraciones de la administración central en distintas áreas del Estado. Con esta oficialización en el Banco Nación, el Poder Ejecutivo completa la vacante de la cúpula directiva respetando el esquema institucional.
Lanari, del periodismo al Banco Nación
Antes de su ingreso a la función pública, el comunicador Javier Lanari desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación. Se graduó como licenciado en Periodismo en la Universidad del Salvador y durante más de quince años desempeñó tareas en televisión, radio y portales digitales de alcance nacional.
Entre sus trabajos más destacados en el ámbito privado figura su paso por señales de noticias como La Nación+, así como su labor en Radio Belgrano y el sitio especializado La Política Online. Durante su etapa en el periodismo, ejerció roles de analista político y conductor de diversos espacios informativos.
El paso de Javier Lanari por la gestión nacional junto a Manuel Adorni
El recorrido institucional del funcionario comenzó en diciembre de 2023, cuando fue designado como Subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación. En dicho cargo trabajó de forma directa junto al vocero Manuel Adorni, coordinando la estrategia comunicacional diaria de la Casa Rosada.
Posteriormente, entre los años 2025 y 2026, asumió la titularidad de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación. Durante ese período quedó al frente de la estructura general de difusión gubernamental, puesto en el que se mantuvo hasta su reciente transición hacia el banco público.
En pocas palabras
- Javier Lanari: Fue designado como nuevo integrante del directorio del Banco Nación en reemplazo de Gonzalo Pascual.
- Nombramiento oficial: La designación fue formalizada mediante el Decreto 618/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
- Trayectoria previa: Lanari se desempeñó previamente como Subsecretario y Secretario de Prensa de la Nación, trabajando con Manuel Adorni.