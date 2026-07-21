Javier Lanari fue designado como nuevo director del Banco Nación

Javier Lanari en 2023 fue designado como Subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación.

En la misma norma, se aceptó la renuncia de Pascual al directorio del Banco Nación y se le agradeció por sus servicios prestados. El abogado ejercía el cargo desde febrero de 2024, tras ser nombrado por el Decreto 123/2024. Tras la salida de Javier Lanari, el área de Prensa nacional quedó formalmente bajo la conducción del locutor Fabián Fernández.

El desembarco en la entidad bancaria responde a las reconfiguraciones de la administración central en distintas áreas del Estado. Con esta oficialización en el Banco Nación, el Poder Ejecutivo completa la vacante de la cúpula directiva respetando el esquema institucional.

Lanari, del periodismo al Banco Nación

Antes de su ingreso a la función pública, el comunicador Javier Lanari desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación. Se graduó como licenciado en Periodismo en la Universidad del Salvador y durante más de quince años desempeñó tareas en televisión, radio y portales digitales de alcance nacional.

Entre sus trabajos más destacados en el ámbito privado figura su paso por señales de noticias como La Nación+, así como su labor en Radio Belgrano y el sitio especializado La Política Online. Durante su etapa en el periodismo, ejerció roles de analista político y conductor de diversos espacios informativos.

El paso de Javier Lanari por la gestión nacional junto a Manuel Adorni

El recorrido institucional del funcionario comenzó en diciembre de 2023, cuando fue designado como Subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación. En dicho cargo trabajó de forma directa junto al vocero Manuel Adorni, coordinando la estrategia comunicacional diaria de la Casa Rosada.

Posteriormente, entre los años 2025 y 2026, asumió la titularidad de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación. Durante ese período quedó al frente de la estructura general de difusión gubernamental, puesto en el que se mantuvo hasta su reciente transición hacia el banco público.