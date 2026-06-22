Adrián Ravier asumió como nuevo vocero y Javier Lanari fue desplazado de Comunicación y Prensa

El tuit de Adorni anunciando la salida de Lanari.

El rol macroeconómico de Adrián Ravier

El nuevo integrante del equipo de comunicación pública se desempeñaba hasta el momento como diputado nacional por La Pampa. Su perfil profesional y académico estuvo previamente ligado a la Fundación Faro, un centro de estudios de orientación liberal donde ejerció tareas de director.

Desde el gobierno nacional detallaron que las exposiciones de Adrián Ravier se concentrarán especialmente en los indicadores macroeconómicos y las reformas estructurales del país, con el objetivo de brindar precisiones técnicas a la prensa. La aclaración se vincula, de alguna manera, con el problema que tenía Adorni en los últimos tiempos, ya que cualquier aseveración de su parte derivaba en preguntas sobre el crecimiento patrimonial del actual jefe de Gabinete de la Nación.

Por tanto, la llegada del economista al organigrama de Balcarce 50 busca oxigenar la estrategia comunicacional en un momento donde las variables financieras y el debate por el uso de dólares ocupan el centro de la agenda pública. Fuentes oficiales confirmaron que Ravier tendrá la responsabilidad de explicar los alcances de las nuevas medidas monetarias y las reformas impositivas que el Ejecutivo enviará al Congreso en el corto plazo.

Los cambios que espera Adrián Ravier en el área

A través de un mensaje público, el jefe de Gabinete expresó su agradecimiento hacia Lanari por el trabajo realizado durante la gestión gubernamental y le deseó éxito en sus próximos proyectos profesionales.

La salida del secretario coincide con el rediseño del área de difusión. El nombre del reemplazante en la secretaría técnica será informado por los canales institucionales de la Presidencia a la brevedad, mientras Adrián Ravier define los nombres de los asesores que lo acompañarán en su oficina.

Adrián Ravier, de diputado a vocero presidencial, y Javier Milei.

El área de prensa gubernamental experimenta cambios normativos, dado que aún resta definir si el cargo que ocupa Adrián Ravier tendrá rango de secretaría o si funcionará bajo la órbita directa de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei.

El flamante portavoz mantuvo también encuentros con asesores presidenciales y técnicos gubernamentales para coordinar el traspaso de las tareas operativas cotidianas de la vocería.

El nuevo esquema de Adrián Ravier en Balcarce 50

La última etapa de la gestión de prensa estuvo marcada por modificaciones operativas en la sede gubernamental, que incluyeron regulaciones en la circulación de los periodistas acreditados y cambios en las dinámicas de las conferencias tradicionales de cada mañana.

Las autoridades nacionales indicaron que el nuevo esquema buscará agilizar los flujos informativos institucionales, manteniendo una cooperación directa entre el nuevo secretario y el equipo que conduce Ravier.

Se espera que en los próximos días se concrete el traspaso definitivo de las oficinas. El nuevo vocero económico comenzará de inmediato con sus tareas de articulación con las cámaras empresariales y los analistas del mercado financiero para unificar el discurso oficial, en una estrategia que busca llevar previsibilidad a los mercados y consolidar el rumbo macroeconómico planteado por el presidente.