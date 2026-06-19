Adrián Ravier le agradeció a Milei su cargo de vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni

La cuenta Vocería presidencial justificó la designación y el cambio por Adorni, investigado por la Justicia por posible enriquecimiento ilícito. “Su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina”, resaltó.

El oficialismo se dedicó a resaltar qué agenda comunicará la vocería: "Estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”.

El economista es una figura vinculada a las ideas liberales y cuenta con una amplia trayectoria académica. En los últimos años participó activamente en debates sobre política económica y fue uno de los referentes intelectuales cercanos a las propuestas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La llegada de Ravier se produce luego de que Adorni dejara el cargo de vocero para asumir nuevas responsabilidades dentro del gobierno nacional.

Quién es Adrián Ravier

Ravier es economista, docente universitario e investigador especializado en teoría monetaria, crecimiento económico y pensamiento liberal.

A lo largo de su carrera publicó libros y artículos académicos sobre economía y participó en distintos espacios de análisis y divulgación vinculados al liberalismo económico.

Su nombre estuvo asociado en varias oportunidades a los equipos técnicos cercanos a Milei y a referentes de La Libertad Avanza.

Ravier fue director académico de la Fundación Faro, el think tank libertario vinculado a La Libertad Avanza, y en 2025 resultó electo diputado nacional por La Pampa.

Además, es autor de varios libros sobre economía y en los últimos años profundizó su relación con Milei, con quien escribió La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

Con su incorporación, el gobierno nacional completa el reemplazo en una de las áreas más visibles de la administración, encargada de comunicar las decisiones y posiciones oficiales de la Casa Rosada.