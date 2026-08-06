Javier Milei inició una gira por Ecuador y Colombia para afianzar alianzas

Los compromisos del presidente Javier Milei en Colombia

Al finalizar las actividades en suelo ecuatoriano, la delegación emprenderá un vuelo especial rumbo a Santiago de Cali. En esta ciudad colombiana se desarrollará la segunda fase de la misión diplomática, centrada en encuentros bilaterales de alto nivel y el acompañamiento institucional a las autoridades entrantes.

Las autoridades argentinas mantendrán un encuentro privado con el presidente electo local, Abelardo de la Espriella, quien asumirá la jefatura de Estado. El diálogo previo tiene como propósito sentar las bases institucionales para el vínculo diplomático entre Buenos Aires y Bogotá durante los próximos años de gestión.

El punto culminante de la visita será la participación del mandatario en la ceremonia oficial de jura y toma de posesión del nuevo presidente colombiano. El evento protocolar reunirá a diversos líderes continentales y delegaciones diplomáticas para presenciar el traspaso del mando presidencial en la ciudad de Cali.

El contexto internacional que rodea el viaje del presidente Javier Milei

El desplazamiento del jefe de Estado por América Latina ocurre en un marco de alta tensión diplomática con Brasil. La reciente serie de contrapuntos entre los ejecutivos de ambos países derivó en el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires y un enfriamiento en los canales habituales de diálogo.

En este contexto de reordenamiento exterior, la presencia de Javier Milei busca afianzar los lazos con administraciones afines. Tanto en Ecuador como en Colombia, la comitiva apunta a fortalecer acuerdos estratégicos y consolidar la presencia de la agenda comercial en el mapa latinoamericano.

Fuentes: A24.com y Noticias Argentinas