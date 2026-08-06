El presidente Javier Milei comenzó este jueves una nueva gira internacional por América Latina que incluye escalas oficiales en Ecuador y Colombia. La delegación busca profundizar lazos diplomáticos, consolidar acuerdos bilaterales de comercio dentro de un escenario de reconfiguración política en toda la región.
Javier Milei inició una gira por Ecuador y Colombia para afianzar alianzas
Javier Milei mantendrá un encuentro con Daniel Noboa y participará de la asunción de Abelardo de la Espriella en medio de tensiones diplomáticas con Brasil
La agenda oficial del presidente Javier Milei en la ciudad de Quito
El itinerario de Javier Milei en la capital ecuatoriana comenzará por la tarde con un homenaje institucional en la tradicional Plaza de la Independencia. Luego mantendrá un encuentro formal con el mandatario local, Daniel Noboa, para repasar los temas centrales de la relación bilateral.
Los mandatarios firmarán acuerdos específicos orientados a consolidar el entendimiento en materia económica e institucional. El programa en suelo ecuatoriano tendrá un encuentro con voceros de cámaras automotrices, al tiempo que la cancillería participará de la apertura de un foro económico empresarial en la capital.
Los compromisos del presidente Javier Milei en Colombia
Al finalizar las actividades en suelo ecuatoriano, la delegación emprenderá un vuelo especial rumbo a Santiago de Cali. En esta ciudad colombiana se desarrollará la segunda fase de la misión diplomática, centrada en encuentros bilaterales de alto nivel y el acompañamiento institucional a las autoridades entrantes.
Las autoridades argentinas mantendrán un encuentro privado con el presidente electo local, Abelardo de la Espriella, quien asumirá la jefatura de Estado. El diálogo previo tiene como propósito sentar las bases institucionales para el vínculo diplomático entre Buenos Aires y Bogotá durante los próximos años de gestión.
El punto culminante de la visita será la participación del mandatario en la ceremonia oficial de jura y toma de posesión del nuevo presidente colombiano. El evento protocolar reunirá a diversos líderes continentales y delegaciones diplomáticas para presenciar el traspaso del mando presidencial en la ciudad de Cali.
El contexto internacional que rodea el viaje del presidente Javier Milei
El desplazamiento del jefe de Estado por América Latina ocurre en un marco de alta tensión diplomática con Brasil. La reciente serie de contrapuntos entre los ejecutivos de ambos países derivó en el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires y un enfriamiento en los canales habituales de diálogo.
En este contexto de reordenamiento exterior, la presencia de Javier Milei busca afianzar los lazos con administraciones afines. Tanto en Ecuador como en Colombia, la comitiva apunta a fortalecer acuerdos estratégicos y consolidar la presencia de la agenda comercial en el mapa latinoamericano.
Fuentes: A24.com y Noticias Argentinas
En pocas palabras
- Javier Milei: inicia gira internacional por Ecuador y Colombia para afianzar lazos.
- Agenda: reunión con Daniel Noboa y asunción de Abelardo de la Espriella.
- Contexto: tensión diplomática con Brasil en medio de la gira.