Javier Milei oficializó la llegada de la Marina de Brasil al territorio nacional para garantizar la participación de las fuerzas armadas argentinas en el calendario internacional de adiestramiento, manteniendo la presencia estratégica en el Atlántico Sur y el área austral.
Javier Milei autorizó el ingreso de la Marina de Brasil para un ejercicio militar
La medida, firmada por Javier Milei, salió en el Boletín Oficial para permitir maniobras combinadas en el Atlántico Sur
La disposición se publicó en el Boletín Oficial para autorizar la realización de un ejercicio militar conjunto en las aguas del Atlántico Sur, asegurando así los compromisos asumidos de cooperación regional. El gobierno nacional justificó la medida por la urgencia de los plazos diplomáticos e institucionales que requiere el despliegue de las tropas internacionales.
Los detalles del ejercicio militar Fraterno
Las maniobras combinadas denominadas Fraterno XXXIX se realizarán entre el 10 y el 24 de agosto en la Base Naval Puerto Belgrano y las costas de Mar del Plata. Este despliegue binacional se concreta anualmente desde 1978 con el firme propósito de elevar el adiestramiento naval e incrementar la operatividad de las fuerzas armadas de ambos países.
En los considerandos de la medida se remarcó que las fuerzas navales necesitaban certidumbre logística con semanas de anticipación para el desplazamiento de embarcaciones, aeronaves y personal especializado.
Las tareas operativas demandarán el despliegue de unidades de superficie, submarinos y medios aeronavales. Durante dos semanas, los efectivos realizarán prácticas de adiestramiento táctico, simulacros de rescate marítimo, control del tráfico naviero y maniobras de defensa antiaérea en zonas estratégicas de la plataforma continental.
Alcance internacional del ejercicio militar
Además del operativo con la nación vecina, la norma avala el desplazamiento de tropas locales hacia Chile y Perú. Estas actividades incluyen las ejercitaciones Viekaren, Siforex y Unitas, diseñadas para fortalecer la presencia de los efectivos en el ámbito marítimo del continente durante los próximos meses.
Las maniobras internacionales demandan inversiones en combustible, logística y mantenimiento de unidades que rondan varios millones de dólares. Según estimaciones del Ministerio de Defensa, este tipo de ejercicios binacionales optimiza los recursos presupuestarios al compartir gastos operativos entre las naciones participantes.
Las maniobras combinadas Viekaren se realizarán en el Canal Beagle en coordinación con la Armada de Chile, enfocado en operaciones de búsqueda, rescate y control de contaminación marina. Por su parte, el ejercicio Siforex se llevará a cabo en aguas del Pacífico junto a la Marina de Guerra del Perú, priorizando el entrenamiento avanzado en guerra antisubmarina.
En pocas palabras
- Ejercicios militares: el Presidente Javier Milei autorizó la participación de la Marina de Brasil en maniobras combinadas en el Atlántico Sur.
- Detalles del ejercicio: las maniobras Fraterno XXXIX se realizarán del 10 al 24 de agosto en la Base Naval Puerto Belgrano y costas de Mar del Plata.
- Cooperación internacional: la medida también avala el desplazamiento de tropas argentinas hacia Chile y Perú para otros ejercicios como Viekaren, Siforex y Unitas.