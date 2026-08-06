Javier Milei autorizó el ingreso de la Marina de Brasil para un ejercicio militar

En los considerandos de la medida se remarcó que las fuerzas navales necesitaban certidumbre logística con semanas de anticipación para el desplazamiento de embarcaciones, aeronaves y personal especializado.

Las tareas operativas demandarán el despliegue de unidades de superficie, submarinos y medios aeronavales. Durante dos semanas, los efectivos realizarán prácticas de adiestramiento táctico, simulacros de rescate marítimo, control del tráfico naviero y maniobras de defensa antiaérea en zonas estratégicas de la plataforma continental.

Alcance internacional del ejercicio militar

Además del operativo con la nación vecina, la norma avala el desplazamiento de tropas locales hacia Chile y Perú. Estas actividades incluyen las ejercitaciones Viekaren, Siforex y Unitas, diseñadas para fortalecer la presencia de los efectivos en el ámbito marítimo del continente durante los próximos meses.

Las maniobras internacionales demandan inversiones en combustible, logística y mantenimiento de unidades que rondan varios millones de dólares. Según estimaciones del Ministerio de Defensa, este tipo de ejercicios binacionales optimiza los recursos presupuestarios al compartir gastos operativos entre las naciones participantes.

Las maniobras combinadas Viekaren se realizarán en el Canal Beagle en coordinación con la Armada de Chile, enfocado en operaciones de búsqueda, rescate y control de contaminación marina. Por su parte, el ejercicio Siforex se llevará a cabo en aguas del Pacífico junto a la Marina de Guerra del Perú, priorizando el entrenamiento avanzado en guerra antisubmarina.