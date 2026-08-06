La Nación le preadjudicó la obra de la Ruta 7 a una sociedad de empresas mendocinas

La obra de reconstruir la destrozada Ruta 7 en los 329 kilómetros que pasan por Mendoza, está a un paso de arrancar. Este miércoles se conoció que la comisión de preadjudicación ya eligió a una sociedad de empresas mendocinas para concederle el trabajo.
Se trata de la sociedad que conformaron las empresas Laugero, Green y Corporación del Sur cuya oferta se priorizó por encima de las otras 3 firmas que compitieron por la concesión de la Ruta 7, en ese tramo que va desde Desaguadero hasta el ingreso del túnel internacional en el paso a Chile.
En esa competencia figuraban hasta este miércoles tres Uniones Transitorias de Empresas (UTE) más:
- IEB Construcciones S.A. - Trading MRG
- CPC S. A. (firma deL Grupo Índalo, de Cristóbal López)
- Y los mendocinos José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Constructora San José S.R.L.
Ahora será Vialidad Nacional quien termine de oficializar la preadjudicación que hizo esa comisión para la obra de la Ruta 7, en en tramo Cuyo que se divide en dos partes:
- 146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7.
- 182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.
Qué oferta de peaje hizo la empresa preadjudicada
Cuando se conocieron las ofertas económicas también se supo el costo del peaje que cada empresa pretendía cobrar para recuperar la enorme inversión que deberá hacer para renovar esa ruta, que en el tramo de alta montaña que comprende el corredor bioceánico está minado de pozos y roturas que generaron varios accidentes fatales.
El pliego de concesión les marcaba a las oferentes un valor tope del peaje en $3.966.
En esa pelea se supo que la oferta de Laugero fue precisamente la más baja, ya que propuso cobrar un peaje de $3.090,25.
Hay que recordar que una vez que se avance con la adjudicación de la megaobra, durante el primer año de trabajo la empresa estará habilitada a unificar el valor de los peajes en los dos puestos actuales, es decir en Desaguadero y en la puerta del túnel internacional en el paso a Chile.
Pasado ese primer año de bacheos, y cuando puedan acreditar esas mejoras ya podrán implementar otros dos peajes:
- Una estación en la Variante Palmira
- Otra estación en la zona de Potrerillos o Uspallata
En pocas palabras
- Obra Ruta 7: la Nación preadjudicó los trabajos a una sociedad de empresas mendocinas por $3.090,25 de peaje.
- Empresas seleccionadas: Laugero, Green y Corporación del Sur conformaron la UTE elegida para reconstruir 329 km de la ruta.
- Próximos pasos: Vialidad Nacional oficializará la adjudicación y se prevé la instalación de más peajes tras obras.