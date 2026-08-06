La Nación le preadjudicó la obra de la Ruta 7 a una sociedad de empresas mendocinas

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG

CPC S. A. (firma deL Grupo Índalo, de Cristóbal López)

Y los mendocinos José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Constructora San José S.R.L.

Ahora será Vialidad Nacional quien termine de oficializar la preadjudicación que hizo esa comisión para la obra de la Ruta 7, en en tramo Cuyo que se divide en dos partes:

146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7 .

. 182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.

Qué oferta de peaje hizo la empresa preadjudicada

Cuando se conocieron las ofertas económicas también se supo el costo del peaje que cada empresa pretendía cobrar para recuperar la enorme inversión que deberá hacer para renovar esa ruta, que en el tramo de alta montaña que comprende el corredor bioceánico está minado de pozos y roturas que generaron varios accidentes fatales.

El pliego de concesión les marcaba a las oferentes un valor tope del peaje en $3.966.

En esa pelea se supo que la oferta de Laugero fue precisamente la más baja, ya que propuso cobrar un peaje de $3.090,25.

Hay que recordar que una vez que se avance con la adjudicación de la megaobra, durante el primer año de trabajo la empresa estará habilitada a unificar el valor de los peajes en los dos puestos actuales, es decir en Desaguadero y en la puerta del túnel internacional en el paso a Chile.

Pasado ese primer año de bacheos, y cuando puedan acreditar esas mejoras ya podrán implementar otros dos peajes: