Volvieron las intensas nevadas a la alta montaña y no hay fecha para que se reabra el paso a Chile

El miércoles 29 de julio llegaron las máquinas de Vialidad Nacional hasta Las Cuevas para abrir una brecha sanitaria. El jueves lograron evacuaron a 12 personas.

La nieve volvió a cerrar el camino hacia los principales destinos turísticos

Con la habilitación solo hasta Polvaredas, los vehículos no pueden continuar hacia los complejos turísticos de nieve, como Los Puquios o Penitentes Park. Tampoco es posible llegar a Punta de Vacas, Puente del Inca ni a Las Cuevas.

Después de la breve ventana climática del jueves, la nevada regresó con intensidad durante este viernes y volvió a cubrir distintos sectores de la cordillera. Mientras las precipitaciones continúen, las posibilidades de avanzar con las tareas necesarias para rehabilitar el corredor internacional seguirán siendo limitadas.

Por ahora, las autoridades estiman que recién a partir del 4 de agosto podría evaluarse una eventual reapertura del paso, siempre que las condiciones meteorológicas mejoren y cesen las nevadas.

La ventana climática permitió llegar hasta Las Cuevas

La mejora del tiempo registrada durante el jueves permitió abrir una brecha sanitaria hasta Las Cuevas. En un operativo conjunto participaron efectivos de Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino y personal de Vialidad Nacional.

Durante la jornada fueron evacuadas 12 personas que permanecían en la localidad y, al mismo tiempo, otras tres subieron para cumplir tareas laborales. Además, se aprovecharon las buenas condiciones para trasladar garrafas, alimentos y otros elementos solicitados por los pobladores, que permanecen aislados desde el cierre del Paso Cristo Redentor.

Sin embargo, la ventana de buen tiempo duró poco. Desde este viernes volvió a nevar con intensidad en la zona y las tareas quedaron nuevamente condicionadas por el temporal.

Nieve en la montaña, Zonda en el llano

Mientras la cordillera volvía a quedar bajo una intensa nevada, en el llano comenzó a sentirse el viento Zonda. Cerca de las 16, la temperatura alcanzaba los 22 grados y las primeras ráfagas ya se registraban en distintos sectores del Valle de Uco.

El fenómeno también empezó a manifestarse de manera aislada en algunos puntos del Gran Mendoza, como Guaymallén, aunque hasta esa hora todavía no se percibía con intensidad en la Ciudad de Mendoza, Las Heras ni Godoy Cruz. El contraste entre ambas regiones volvió a marcar una jornada con condiciones meteorológicas muy diferentes entre la montaña y el llano.