Llevaron 5 gatos para salvar una isla de las ratas: 77 años después, los felinos arrasaron con las aves nativas

La Isla Marion era un refugio de numerosas especies de aves que habían evolucionado durante miles de años en ausencia de mamíferos depredadores terrestres. Especies como los petreles y el albatros errante construían sus nidos en el suelo o dentro de madrigueras, por lo que no tenían comportamientos de defensa frente a un cazador como el gato doméstico.

La plaga de ratones en la isla que amenaza a las aves tras erradicar gatos

La situación obligó a implementar uno de los programas de erradicación de gatos más complejos realizados hasta ese momento. En 1977 comenzó una estrategia que combinó diferentes métodos, incluido el uso del virus de la panleucopenia felina como herramienta de control biológico y campañas intensivas de captura y caza nocturna. Después de años de trabajo, el último gato fue eliminado de la isla en 1991.

Pero la historia de esta isla todavía tenía otro capítulo. Tras la desaparición de los felinos, los científicos descubrieron que los ratones introducidos originalmente también representaban una amenaza para el ecosistema. Sin depredadores que los controlaran, comenzaron a atacar huevos, polluelos e incluso aves adultas heridas, afectando nuevamente a las especies nativas.

Por eso, en 2026 las autoridades sudafricanas desarrollaron un ambicioso proyecto para eliminar los roedores de la isla. El plan contempla la utilización de helicópteros equipados con sistemas de navegación GPS para distribuir cebos con veneno por toda la superficie del territorio, una técnica utilizada en otras islas del mundo para erradicar especies invasoras.