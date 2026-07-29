Acumularon millones de conchas durante siglos y crearon una isla con un nuevo ecosistema

Lo que comenzó como un sitio de descarte de alimentos, conocido en arqueología como conchal o midden, terminó convirtiéndose en una estructura capaz de modificar el paisaje. Durante siglos, millones de conchas se acumularon, se compactaron con el paso del tiempo y formaron una superficie que permitió ganar terreno sobre el mar.

La importancia de esta isla

El análisis realizado por los científicos de Australia determinó que la mayor parte del subsuelo del islote está formado por restos de antiguas actividades humanas. La acumulación de estos materiales no solo creó una nueva extensión de tierra, sino que también favoreció el desarrollo de un ecosistema propio con vegetación y especies adaptadas a ese particular entorno.

Al conocer cuándo comenzaron a acumularse las conchas y cómo evolucionó el islote, los científicos pueden reconstruir la historia de las costas del Pacífico y entender mejor cómo respondieron los ecosistemas a las variaciones del nivel del mar durante el último milenio.

Esta isla es relevante porque después de que las personas abandonaran el lugar, los manglares colonizaron el depósito de conchas, estabilizaron el sedimento y permitieron que se desarrollara un nuevo hábitat para plantas y animales.