Acumularon millones de conchas durante siglos y crearon una isla con un nuevo ecosistema

Frente a la costa de Vanua Levu, una de las principales islas de Fiyi, investigadores australianos descubrieron una formación de aproximadamente 3.000 metros cuadrados que durante años parecía un simple banco de arena rodeado de manglares.
Sin embargo, las excavaciones realizadas por científicos de Australia revelaron una historia mucho más antigua. El terreno de la isla está compuesto en cerca de un 90% por fragmentos de conchas de moluscos acumulados durante casi 1.200 años.
Descubrieron una isla que no nació por la naturaleza: fue creada con millones de conchas hace 1.200 años
A diferencia de muchas islas creadas por procesos geológicos naturales o mediante grandes obras de ingeniería, este pequeño territorio nació de la interacción entre los seres humanos y el ambiente. Su origen se remonta a comunidades indígenas que habitaron la zona hace alrededor de 1.190 años y que, durante generaciones, depositaron en el mismo lugar los restos de los mariscos que consumían.
Lo que comenzó como un sitio de descarte de alimentos, conocido en arqueología como conchal o midden, terminó convirtiéndose en una estructura capaz de modificar el paisaje. Durante siglos, millones de conchas se acumularon, se compactaron con el paso del tiempo y formaron una superficie que permitió ganar terreno sobre el mar.
La importancia de esta isla
El análisis realizado por los científicos de Australia determinó que la mayor parte del subsuelo del islote está formado por restos de antiguas actividades humanas. La acumulación de estos materiales no solo creó una nueva extensión de tierra, sino que también favoreció el desarrollo de un ecosistema propio con vegetación y especies adaptadas a ese particular entorno.
Al conocer cuándo comenzaron a acumularse las conchas y cómo evolucionó el islote, los científicos pueden reconstruir la historia de las costas del Pacífico y entender mejor cómo respondieron los ecosistemas a las variaciones del nivel del mar durante el último milenio.
Esta isla es relevante porque después de que las personas abandonaran el lugar, los manglares colonizaron el depósito de conchas, estabilizaron el sedimento y permitieron que se desarrollara un nuevo hábitat para plantas y animales.
En pocas palabras
- Isla artificial: Descubrieron un islote de 3000 m² frente a Fiyi compuesto por millones de conchas acumuladas por casi 1200 años.
- Nuevo ecosistema: La acumulación de restos de moluscos permitió el desarrollo de vegetación y especies adaptadas al entorno.
- Investigación australiana: Científicos de Australia estudian el sitio para reconstruir la historia costera del Pacífico.