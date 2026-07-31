El pronóstico del tiempo para el Gran Mendoza, está marcado este viernes por una marcada presencia de viento zonda, con alerta naranja para todos los puntos de la provincia y suspensiones de clases en la mayoría de los departamentos. Se sugiere extremar las medidas de precaución a la hora de circular y tomar todos los recaudos por la presencia del fenómeno.
A qué hora se espera que baje el viento zonda en el Gran Mendoza
Tras la suspensión de las clases en el Gran Mendoza y la mayoría de los departamentos, es inminente la llegada del viento zonda
Luego de transitar una semana con temperaturas más que agradables para la estación de invierno, este viernes ya se siente la presencia de viento zonda en algunos sectores, aunque se espera que en las próximas horas baje con mayor intensidad y el termómetro escale hasta los 24 grados.
Viento zonda en Mendoza: a qué hora bajará
De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el viento zonda se haga presente en el Gran Mendoza alrededor de las 12 del mediodía y alcanzaría su mayor intensidad alrededor de las 16.
También se espera el ingreso de viento Sur en toda la zona Sur de Mendoza, a partir de las 16, ráfagas que llegarán a las zonas Norte y Este luego de las 18.
Este viento Sur tendrá una velocidad promedio de 40 kph, frenaría la presencia de viento zonda y se extendería hasta la 1 de la madrugada del sábado.
Clases presenciales suspendidas por el Viento Zonda
En la noche del jueves, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de clases presenciales en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur, debido a las advertencias del pronóstico del tiempo.
Las localidades afectadas por el viento zonda son las del Gran Mendoza, Tunuyán, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Se determinó de manera preventiva la suspensión de clases presenciales durante el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.
En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Se espera su llegada al Gran Mendoza hoy al mediodía, con alerta naranja en toda la provincia.
- Suspensión de clases: La DGE determinó la suspensión de clases presenciales en Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur por el pronóstico.
- Pronóstico extendido: El viento Sur ingresará por la tarde, disminuyendo la intensidad del Zonda y extendiéndose hasta la madrugada del sábado.