A qué hora se espera que baje el viento zonda en el Gran Mendoza

También se espera el ingreso de viento Sur en toda la zona Sur de Mendoza, a partir de las 16, ráfagas que llegarán a las zonas Norte y Este luego de las 18.

Este viento Sur tendrá una velocidad promedio de 40 kph, frenaría la presencia de viento zonda y se extendería hasta la 1 de la madrugada del sábado.

Clases presenciales suspendidas por el Viento Zonda

En la noche del jueves, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de clases presenciales en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur, debido a las advertencias del pronóstico del tiempo.

Las localidades afectadas por el viento zonda son las del Gran Mendoza, Tunuyán, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Se determinó de manera preventiva la suspensión de clases presenciales durante el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.

En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.