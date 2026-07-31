El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para Mendoza por la presencia de viento Zonda. A muchos no les pasó desapercibido cómo describe a una de ellas, aunque sí se tienen en cuenta las consecuencias de zondas anteriores, no está muy alejado de la realidad.
"Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad": la llamativa alerta por viento Zonda en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas importantes para Mendoza por el viento Zonda y una es más grave que la otra
Según el SMN, habrá zonas de Mendoza que se verán más afectadas que otras por el viento Zonda de este viernes y es por ello que alertó sobre "fenómenos peligrosos para la sociedad".
La llamativa alerta del SMN por el viento Zonda en Mendoza
El servicio de meteorología dividió en dos las alertas para Mendoza. En el caso de la amarilla, esto significa: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
En cambio, la alerta naranja por el viento Zonda fue un poco más allá: "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente". De hecho, en esta ocasión se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora que afectarían principalmente a los siguientes departamentos de la provincia:
- Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo)
- Valle de Uco (Tunuypan, Tupungato y San Carlos)
- Lavalle
- Malargüe
- San Rafael
A qué hora bajará el viento Zonda al Gran Mendoza
Según los pronósticos, en la madrugada de este viernes se esperaba que el viento Zonda se comenzara a hacer sentir en el sur provincial, mientras que en el Gran Mendoza se aseguró que a partir de las 12 ya se haría notar, pero que su mayor intensidad se dará alrededor de las 15.
En tanto, desde las 18, el pronóstico del tiempo indica que ingresaría un viento sur que bajaría paulatinamente la temperatura. Durante el viento Zonda se espera una máxima de 26 grados en Mendoza, mientras que el sábado esta bajará a 18. En tanto, el domingo se espera otro día templado.
En pocas palabras
- Alertas del SMN: Mendoza se encuentra bajo dos alertas por viento Zonda emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.
- Riesgos mayores: La alerta naranja advierte sobre