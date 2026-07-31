"Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad": la llamativa alerta por viento Zonda en Mendoza

En cambio, la alerta naranja por el viento Zonda fue un poco más allá: "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente". De hecho, en esta ocasión se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora que afectarían principalmente a los siguientes departamentos de la provincia:

Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo)

Valle de Uco (Tunuypan, Tupungato y San Carlos)

Lavalle

Malargüe

San Rafael

A qué hora bajará el viento Zonda al Gran Mendoza

Según los pronósticos, en la madrugada de este viernes se esperaba que el viento Zonda se comenzara a hacer sentir en el sur provincial, mientras que en el Gran Mendoza se aseguró que a partir de las 12 ya se haría notar, pero que su mayor intensidad se dará alrededor de las 15.

En tanto, desde las 18, el pronóstico del tiempo indica que ingresaría un viento sur que bajaría paulatinamente la temperatura. Durante el viento Zonda se espera una máxima de 26 grados en Mendoza, mientras que el sábado esta bajará a 18. En tanto, el domingo se espera otro día templado.