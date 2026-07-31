El viento Zonda llegará a gran parte de la provincia de Mendoza este viernes y se espera que en algunos departamentos se sienta más fuerte que en otros.
Estos son los departamentos que se verán más afectados por el viento Zonda en Mendoza
Hay alerta amarilla y naranja por la presencia de viento Zonda en Mendoza y en algunos departamentos se debieron suspender las clases
De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido dos alertas para Mendoza a causa del viento Zonda, una amarilla y otra naranja, lo que significa que en aquellos departamentos que estén bajo esta última, el fenómeno se sentirá con mayor intensidad.
Cuáles son los departamentos más afectados por el viento Zonda
Según Defensa Civil, los departamentos que se verían más afectados por el viento Zonda seránn varios, y por ello se decidió suspender las clases de manera preventiva durante el turno mañana. La lista completa es la siguiente:
- Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo)
- Valle de Uco (Tunuypan, Tupungato y San Carlos)
- Lavalle
- Malargüe
- San Rafael
En tanto, en el resto de Mendoza, el viento Zonda se haría sentir, pero con menor intensidad.
A qué hora bajará el viento Zonda al llano
Según los pronósticos, en la madrugada se esperaba que el viento Zonda se comenzara a hacer sentir en el Sur, mientras que en el Gran Mendoza se espera que alcance su mayor intensidad a las 15, aunque desde el mediodía ya se comenzará a notar.
En tanto, desde las 18, el pronóstico del tiempo indica que ingresaría un viento sur que bajaría paulatinamente la temperatura. Durante el viento Zonda se espera una máxima de 26 grados en Mendoza, mientras que el sábado esta bajará a 18.
Teniendo en cuenta la duración del viento Zonda y que la velocidad de las ráfagas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, es que se recomienda no estacionar debajo de árboles, transitar con precaución, evitar salir a la calle si se puede, tomar mucha agua y no realizar fuegos.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Llegará a gran parte de Mendoza este viernes con alertas naranja y amarilla.
- Departamentos afectados: Gran Mendoza, Valle de Uco, Lavalle, Malargüe y San Rafael son los más expuestos.
- Pronóstico: Se espera máxima de 26°C hoy y 18°C mañana; ráfagas de hasta 60 km/h.