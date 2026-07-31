Estos son los departamentos que se verán más afectados por el viento Zonda en Mendoza

Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo)

Valle de Uco (Tunuypan, Tupungato y San Carlos)

Lavalle

Malargüe

San Rafael

En tanto, en el resto de Mendoza, el viento Zonda se haría sentir, pero con menor intensidad.

A qué hora bajará el viento Zonda al llano

Según los pronósticos, en la madrugada se esperaba que el viento Zonda se comenzara a hacer sentir en el Sur, mientras que en el Gran Mendoza se espera que alcance su mayor intensidad a las 15, aunque desde el mediodía ya se comenzará a notar.

En tanto, desde las 18, el pronóstico del tiempo indica que ingresaría un viento sur que bajaría paulatinamente la temperatura. Durante el viento Zonda se espera una máxima de 26 grados en Mendoza, mientras que el sábado esta bajará a 18.

Teniendo en cuenta la duración del viento Zonda y que la velocidad de las ráfagas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, es que se recomienda no estacionar debajo de árboles, transitar con precaución, evitar salir a la calle si se puede, tomar mucha agua y no realizar fuegos.