Evacuaron a 12 personas de Las Cuevas después de 13 días de aislamiento por las nevadas

Un operativo coordinado con distintas fuerzas

La evacuación fue coordinada entre el Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional y la Coordinación del Corredor Internacional. Según informó el organismo, efectivos de Gendarmería fueron los encargados de trasladar a las 12 personas que salieron de Las Cuevas, mientras que una movilidad de la Coordinación ingresó al pueblo con alimentos, gas e insumos básicos.

En ese mismo vehículo también viajaron 3 personas que debían realizar relevos en distintos comercios de la villa, una tarea que había quedado pendiente debido al aislamiento provocado por las nevadas.

Lito Calabrese, vecino y dueño de un restaurante en Las Cuevas, contó que las máquinas por fin pudieron llegar a la localidad en donde vive, y también alcanzarles insumos, víveres, gas y otros elementos que habían pedido quienes quisieron quedarse en la montaña.

Calabrese y sus colaboradores debieron abrir un túnel en medio de la nieve para poder llegar desde la casa hasta el restaurante, porque era imposible caminar de un lugar a otro.

Lito Calabrese y las personas que viven y trabajan con él debieron abrir un túnel entre la casa y el restaurante y cubrirlo con chapas, para poder transitar por las intensas nevadas. Foto: gentileza Lito Calabrese

Una pausa del tiempo que permitió llegar

La asistencia fue posible gracias a una ventana de buen tiempo que se registró este jueves, luego de dos semanas prácticamente ininterrumpidas de nevadas que impidieron abrir un paso seguro hasta la localidad.

Desde el 17 de julio, cuando quedó interrumpido el acceso por la Ruta Nacional 7 a Las Cuevas, este pequeño poblado de montaña permaneció aislado y solo era posible mantener contacto mediante comunicaciones. Durante ese período, las condiciones meteorológicas impidieron avanzar con la apertura de una brecha sanitaria.

Sin embargo, el alivio será breve. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, a partir del domingo 2 de agosto volverían las nevadas a la zona de alta montaña, por lo que las autoridades seguirán monitoreando la evolución del tiempo para mantener la conectividad y garantizar el abastecimiento de la localidad.