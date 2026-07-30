Después de más de dos semanas de intensas nevadas y de permanecer 13 días completamente aislada por vía terrestre, la localidad de Las Cuevas volvió a tener contacto con el resto de la alta montaña este miércoles gracias a la apertura de una brecha sanitaria que terminó de concretarse este jueves con la llegada de asistencia.
Evacuaron a 12 personas de Las Cuevas después de 13 días de aislamiento por las nevadas
Gendarmería y el Ejército llegaron a la última localidad de la cordillera mendocina. También llevaron víveres y subieron a 3 personas que iban a trabajar
El operativo fue encabezado por personal del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y la Coordinación del Corredor Internacional, que lograron llegar hasta el pueblo y concretar la evacuación de 12 personas.
Además del traslado de los evacuados, las fuerzas ingresaron con alimentos, gas e insumos para abastecer al distrito, que desde el 17 de julio era el único poblado cordillerano que permanecía sin acceso por la Ruta 7 a causa del temporal de nieve.
Un operativo coordinado con distintas fuerzas
La evacuación fue coordinada entre el Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional y la Coordinación del Corredor Internacional. Según informó el organismo, efectivos de Gendarmería fueron los encargados de trasladar a las 12 personas que salieron de Las Cuevas, mientras que una movilidad de la Coordinación ingresó al pueblo con alimentos, gas e insumos básicos.
En ese mismo vehículo también viajaron 3 personas que debían realizar relevos en distintos comercios de la villa, una tarea que había quedado pendiente debido al aislamiento provocado por las nevadas.
Lito Calabrese, vecino y dueño de un restaurante en Las Cuevas, contó que las máquinas por fin pudieron llegar a la localidad en donde vive, y también alcanzarles insumos, víveres, gas y otros elementos que habían pedido quienes quisieron quedarse en la montaña.
Calabrese y sus colaboradores debieron abrir un túnel en medio de la nieve para poder llegar desde la casa hasta el restaurante, porque era imposible caminar de un lugar a otro.
Una pausa del tiempo que permitió llegar
La asistencia fue posible gracias a una ventana de buen tiempo que se registró este jueves, luego de dos semanas prácticamente ininterrumpidas de nevadas que impidieron abrir un paso seguro hasta la localidad.
Desde el 17 de julio, cuando quedó interrumpido el acceso por la Ruta Nacional 7 a Las Cuevas, este pequeño poblado de montaña permaneció aislado y solo era posible mantener contacto mediante comunicaciones. Durante ese período, las condiciones meteorológicas impidieron avanzar con la apertura de una brecha sanitaria.
Sin embargo, el alivio será breve. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, a partir del domingo 2 de agosto volverían las nevadas a la zona de alta montaña, por lo que las autoridades seguirán monitoreando la evolución del tiempo para mantener la conectividad y garantizar el abastecimiento de la localidad.
En pocas palabras
- Evacuación masiva: 12 personas fueron evacuadas de Las Cuevas tras 13 días de aislamiento por intensas nevadas.
- Asistencia de fuerzas: Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino brindaron apoyo logístico con víveres e insumos.
- Pronóstico y alerta: Se esperan nuevas nevadas a partir del domingo, por lo que se monitorea el tiempo para mantener la conectividad.