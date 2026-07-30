La alarma por trata de personas que se encendió durante el cierre del paso a Chile

El lado oculto del cierre en el paso internacional: la trata de personas

La funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación pidió extremar los controles en Mendoza por la presencia de miles de vehículos varados por las nevadas en alta montaña, un contexto que, según señaló, puede favorecer situaciones de explotación y trata.

“Quiero hacer un llamado acá en Mendoza, que tiene tantos camiones varados en la cordillera por la situación de nieve y los pasos cerrados. Una de las realidades que vemos permanentemente es la oferta de chicas y de menores de edad en las grandes concentraciones de estacionamiento”, explicó Toller.

La directora del Comité Nacional contra la Trata de Personas indicó que siempre aparece alguien en estos playones a ofrecer a mujeres, niñas y adolescentes. “Esta oferta implica un proxeneta, o alguien que está captando, ofreciendo y cobrando. Hay 1.500 camiones varados en la alta montaña. Por favor, prevengamos la trata de personas”.

Esta imagen ilustrativa muestra una de las típicas aglomeraciones de camiones a la espera de pasar hacia Chile desde Mendoza. Gentileza Alejandro Venier

-¿Cuántas víctimas se han rescatado?- le consultamos a la funcionaria nacional.

-La media anual es de 1200 a 1900 personas, según la Coordinación del Ministerio de Justicia. De todas las modalidades, niños, adolescentes, ancianos, mujeres, hombres. A veces son familias completas, migrantes, gente que está explotada en talleres textiles, en explotación sexual o en mendicidad forzada.

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, desde la sanción de la ley en 2008 hasta junio de 2026 fueron rescatadas 22.808 personas. Y desde el año 2012 (modificación y ampliación de la ley) hasta junio de este año, se recibieron 29.211 denuncias a la línea nacional 145.

De enero a diciembre de 2025 fueron rescatadas 807 víctimas de trata de personas, de las cuales 639 son argentinas y el resto de nacionalidad extranjeras. En lo que va del 2026 ya fueron rescatadas y asistidas 368 víctimas.

Mendoza refuerza la prevención de la trata de personas y el grooming a través de las redes sociales

El Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que unifica criterios para prevenir la trata de personas y el grooming en las escuelas del país. Esta medida promueve la detección temprana y el cuidado en entornos físicos y digitales.

A partir de esta medida, la Dirección General de Escuelas estableció la capacitación obligatoria para prevenir la trata y el grooming en el ámbito educativo. Por eso, el martes se realizó una jornada que reunió a casi 400 estudiantes de 4 y 5ª año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada, para reconocer situaciones de vulnerabilidad y fortalecer herramientas de cuidado. Y luego habrá jornadas de concientización en cada escuela de la provincia.

“Queremos abrir la reflexión, el pensamiento crítico. Que los estudiantes puedan construir un concepto propio sobre los peligros y riesgos que implican las redes sociales, las plataformas, los juegos en línea”, afirmó Carina Gannam, Directora de Acompañamiento Escolar.

-¿Han detectado en el ámbito escolar situaciones de trata y grooming?- le consultamos a Gannam.

-Hay situaciones que sí han sido denunciadas dentro del ámbito educativo. Otras ocurren dentro del ámbito familiar y corren por la vía judicial. Por ahora, son casos aislados que se mantienen en absoluta reserva. Pero son situaciones que hacen a la huella digital para lograr capturar a los abusadores y acosadores.