Desde 2013, cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la ONU para generar conciencia y promover los derechos de las víctimas de estos delitos. Al ser un crimen muy difícil de cuantificar, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 2024 que la trata genera una ganancia espuria de alrededor de 236.000 millones de dólares.
La alarma por trata de personas que se encendió durante el cierre del paso a Chile
La Nación advierte que ese contexto puede favorecer situaciones de explotación sexual. Alertan sobre nuevas formas de captación a través de las redes sociales
En Argentina, la Ley 26.364 de 2008 -y su modificación y ampliación en 2012 a través de la Ley 26.842- establece que la trata de personas es el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o la acogida de personas para ser explotadas. El delito puede pasar dentro del país o cruzando fronteras y no importa si la víctima dio su consentimiento: la ilegalidad igual existe y se castiga. La norma contempla la explotación laboral, sexual, reducción a la esclavitud, matrimonio forzado, mendicidad forzosa, utilización de menores con fines delictivos y tráfico de órganos.
La directora del Comité Ejecutivo Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección a las Víctimas, Verónica Toller, advirtió a Diario UNO que la explotación sexual y laboral continúan siendo las modalidades más frecuentes en Argentina. Y alertó sobre el crecimiento de la captación de jóvenes mediante falsas ofertas para convertirse en "creadoras de contenido".
El lado oculto del cierre en el paso internacional: la trata de personas
La funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación pidió extremar los controles en Mendoza por la presencia de miles de vehículos varados por las nevadas en alta montaña, un contexto que, según señaló, puede favorecer situaciones de explotación y trata.
“Quiero hacer un llamado acá en Mendoza, que tiene tantos camiones varados en la cordillera por la situación de nieve y los pasos cerrados. Una de las realidades que vemos permanentemente es la oferta de chicas y de menores de edad en las grandes concentraciones de estacionamiento”, explicó Toller.
La directora del Comité Nacional contra la Trata de Personas indicó que siempre aparece alguien en estos playones a ofrecer a mujeres, niñas y adolescentes. “Esta oferta implica un proxeneta, o alguien que está captando, ofreciendo y cobrando. Hay 1.500 camiones varados en la alta montaña. Por favor, prevengamos la trata de personas”.
-¿Cuántas víctimas se han rescatado?- le consultamos a la funcionaria nacional.
-La media anual es de 1200 a 1900 personas, según la Coordinación del Ministerio de Justicia. De todas las modalidades, niños, adolescentes, ancianos, mujeres, hombres. A veces son familias completas, migrantes, gente que está explotada en talleres textiles, en explotación sexual o en mendicidad forzada.
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, desde la sanción de la ley en 2008 hasta junio de 2026 fueron rescatadas 22.808 personas. Y desde el año 2012 (modificación y ampliación de la ley) hasta junio de este año, se recibieron 29.211 denuncias a la línea nacional 145.
De enero a diciembre de 2025 fueron rescatadas 807 víctimas de trata de personas, de las cuales 639 son argentinas y el resto de nacionalidad extranjeras. En lo que va del 2026 ya fueron rescatadas y asistidas 368 víctimas.
Mendoza refuerza la prevención de la trata de personas y el grooming a través de las redes sociales
El Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que unifica criterios para prevenir la trata de personas y el grooming en las escuelas del país. Esta medida promueve la detección temprana y el cuidado en entornos físicos y digitales.
A partir de esta medida, la Dirección General de Escuelas estableció la capacitación obligatoria para prevenir la trata y el grooming en el ámbito educativo. Por eso, el martes se realizó una jornada que reunió a casi 400 estudiantes de 4 y 5ª año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada, para reconocer situaciones de vulnerabilidad y fortalecer herramientas de cuidado. Y luego habrá jornadas de concientización en cada escuela de la provincia.
“Queremos abrir la reflexión, el pensamiento crítico. Que los estudiantes puedan construir un concepto propio sobre los peligros y riesgos que implican las redes sociales, las plataformas, los juegos en línea”, afirmó Carina Gannam, Directora de Acompañamiento Escolar.
-¿Han detectado en el ámbito escolar situaciones de trata y grooming?- le consultamos a Gannam.
-Hay situaciones que sí han sido denunciadas dentro del ámbito educativo. Otras ocurren dentro del ámbito familiar y corren por la vía judicial. Por ahora, son casos aislados que se mantienen en absoluta reserva. Pero son situaciones que hacen a la huella digital para lograr capturar a los abusadores y acosadores.
En pocas palabras
- Trata de personas: la ONU alerta sobre nuevas captaciones a través de redes sociales. La explotación sexual y laboral son las modalidades más frecuentes en Argentina.
- Controles en Mendoza: se pide extremar los controles ante miles de camioneros varados en alta montaña, contexto que puede favorecer situaciones de trata.
- Prevención escolar: Mendoza refuerza la prevención de la trata y el grooming con capacitaciones obligatorias en escuelas.